Questo ragazzo usa gli interruttori OLED nel suo corridoio guidando i social media

Nintendo ha svelato lo Switch OLED con altri spot lifestyle che mostrano le persone che lo giocano nella vita reale.

Inizia con un ragazzo che passa del tempo con lui Paura del metroide Sul divano (probabilmente), una donna in piscina che si gode il nuovo soprannome “Zelda”Di nuovo, sì… può succedere), poi arriviamo all’uomo che entra in casa sua e si mette a giocare “Pokemon Diamante” e “Perla” Ristrutturato su una panca in legno nel corridoio. Cosa o cosa?!

Le società di marketing sono spesso note per offrire alcune strane scene di annunci artistici, ma in questo caso la scena sembra aver trasceso i social media. Twitter ha evidenziato questo “scenario divertente” in un trailer di 2:36 minuti ed è esploso con oltre 26.000 commenti positivi, una sfilza di risposte che indicano quanto li abbia fatti impazzire.

Lo scenario più ridicolo per un trailer OLED di Nintendo Switch è stato quando un ragazzo è entrato in casa sua e ha deciso che l’ingresso era il posto migliore per lui per giocare a Pokemon. pic.twitter.com/Wbb8cV20zS– Chrisas Compendio (Autore) 2021 lug 6

Quindi non ero l’unico a pensare che suonare in questo posto fosse totalmente strano. Quando arriva un uomo, torni a casa, puoi fare solo tre passi per sederti su una vera sedia o un divano in soggiorno… https://t.co/4sGXq8iwTn– [email protected] MENZIONE (Perfectharmonia) 2021 luglio 7

Giocherò a Pokemon diamante splendente seduto alla mia porta in solidarietà con questo ragazzo https://t.co/siy6QWQm0T– Josh Wahab (@Josh_Wahab) 2021 luglio 7

Mi ha anche molto confuso. Chi gioca solo per primo nella sala giochi, ritrova dopo essere tornato a casa dopo il lavoro. Come se si stessero nascondendo dalle loro famiglie, ricevendo una soluzione rapida per i Pokemon che sono stati rifiutati dalla società… https://t.co/bY0HWUZYUoMartinDinet 2021 luglio 7

Il modo corretto per attivare l’interruttore manuale è sdraiarsi sul divano in una posizione stupida e innaturale, come la schiena quando una delle gambe è storta sul divano per qualche motivo. https://t.co/ObJET88PLw– Igerelis Stravinskis (@wolicyponk) 2021 lug 6

Realisticamente sarebbe nella toilette https://t.co/JUrzvSBuDF– Marcas GM (@Mas0nMan) 2021 lug 6

Mia moglie dice che dovrei tenere Nintendo fuori dalla camera da letto, dal soggiorno e dalla cucina. https://t.co/roRsQVw5ePEpifanetica 2021 lug 6

Il trailer era strano cercare di venderlo, ma questa parte era decisamente la peggiore https://t.co/6TBGxGWXgi– Rianne “Kamen Rider All Guy” (Caro Zeus) 2021 luglio 7

Mi ha fatto impazzire. Non può nemmeno sdraiarsi. C’è sicuramente un divano dietro i gradini. Abbiamo guidato la Nintendo Gas. https://t.co/ZVDDKJefI6– Matthew Thomasonas: Starro Stanas (@ResDolph) 2021 luglio 7

Era la parte più imbarazzante di questo trailer. https://t.co/g832YYrcnc– Just Bake (TigerRaid) 2021 lug 6

😂 Bello sapere che non sono l’unico che ero come ah?? https://t.co/auoPD0ks3M– Alison Turjancic 2021 luglio 7

Insomma, la prima cosa che ho notato dal trailer è che nessuno usa la propria chiave come una persona normale. https://t.co/fuYzc08viW– Permesso! Segui preferito 2021 lug 6

Modalità Tweet Mi ha assunto per sedermi ad ogni riunione in modo che potessi deridere tali pensieri prima che raggiungessero il pubblico… https://t.co/A5pSmfPbnVJustinwills 2021 lug 6

Ho mostrato a mia madre questo trailer e lei ha detto la stessa cosa https://t.co/mV2HYwwyvf– fotocamera (@cashewgames1) 2021 luglio 7

Sono apparse molte altre risposte con una serie di motivi per cui lo fa e cosa fa Probabilmente In effetti, altri intendono e sostengono:

Lo faccio a volte. Quel 9-5 ti prende davvero molto. https://t.co/LxoCGJXdD6– LREH (Locre) 2021 lug 6

Lo sto già facendo https://t.co/Hbd6AGFbxJ– Liberty @ Wimbledon 🎾 (rabootu) 2021 lug 6

Voglio dire, questa è l’immagine più accurata di voler giocare quando torni a casa https://t.co/vnyDsyqKZO– Glenasawrus (Glenasawrus) 2021 luglio 7

Lmfao… ovviamente sottovaluti quanto Nintendo conosca i suoi fan… https://t.co/5K1lmzIIVr– Contrasto principale (Gregpitz) 2021 luglio 7

Questo è il ragazzo che sa se è seduto sul posto a suonare quando dovrà fermarsi subito e andare a fare un po’ di lavoro. Questo è un videogioco per padre per adulti. https://t.co/4Oxp8DNNbp – gentiluomini. E (Mr_Enciclopedia) 2021 lug 6

Lo dico letteralmente. Mi sono sempre seduto per terra, proprio come quando ero giovane a giocare a ds https://t.co/d1NBUJ7jrM– www (XENOGOTO) 2021 luglio 7

Se è sposato e ha figli, la sala potrebbe essere l’unico posto in cui può giocare a Pokémon Imao. https://t.co/cE0wtvw2Zo– Christina 🌺 (Tinarini) 2021 lug 6

Per me, questo è, in effetti, il più rilevante per il trailer https://t.co/KCBqfKoLP6– Jason Myers, appassionato di arte popolare (@JasonOftheFunk) 2021 luglio 7

Cosa ne pensi della scena sopra? È stato strano, potresti vederti giocare a Pokemon su Switch OLED nel prossimo futuro? Dove suoni di solito la chiave a casa tua? Era collegato alla corrente o a mano? Dicci cosa ne pensi qui sotto.