ASUS ha lanciato Vivobook 13 Slate OLED, un laptop/tablet con schermo OLED

Il Vivobook 13 Slate OLED ha un touchscreen OLED Dolby Vision da 13,3 pollici, uno schermo in grado di visualizzare 1,07 miliardi di colori. Questo display luminoso presenta un rapporto di aspetto 16:9 ed è stato convalidato PANTONE e copre la gamma di colori DCI-P3 con una qualità cinematografica al 100%, per colori accurati e vivaci. DisplayHDR True Black 500 certificato per sfumature di nero puro e bianco brillante. Questo pannello OLED ha un tempo di risposta rapido di 0,2 ms e fornisce una migliore protezione degli occhi con una luce blu naturalmente inferiore – fino al 70% in meno rispetto a quella emessa da uno schermo LCD – per la protezione degli occhi certificata TÜV Rheinland.

Per completare l’esperienza di intrattenimento, il Vivobook 13 Slate ha un sistema audio Dolby Atmos a quattro altoparlanti.

Vivobook 13 Slate OLED rende facile perseguire hobby e interessi creativi con l’aiuto di un touch screen e uno stilo digitale ASUS 2.0 stilo ad alta precisione. Compatibile con il protocollo Microsoft Pen 2.0, questa penna digitale memorizzata in un supporto magnetico è sempre pronta per scrivere, disegnare o annotare, riconoscendo 4096 livelli di pressione e una frequenza di campionamento di 266 Hz. Le quattro punte intercambiabili della penna hanno trame diverse che imitano le matite 2H, H, HB e HB, dando una sensazione davvero naturale per schizzi e disegni. La ricarica è facile con qualsiasi caricabatterie USB-C e, se abbinato al Bluetooth, un pulsante speciale offre funzionalità con un clic, come acquisire schermate o passare alla pagina successiva della presentazione.

La tastiera magnetica ha tasti distanziati di 19,05 mm per una digitazione confortevole, proprio come una tastiera desktop standard, e la lunghezza della corsa è di 1,4 mm. I copritasti a cupola aumentano anche il comfort di pressione. Troppo spazio per il touchpaddipartimento di controllo interno È progettato per una reazione rapida e un’estrema precisione, lo speciale strato di cui è ricoperto fornisce un grande senso del tatto.

Le prestazioni sono fornite da un processore Intel quad-core da 3,3 GHz e da componenti, che includono fino a 256 GB di spazio di archiviazione SSD PCIe Gen 3.0 x4 e fino a 8 GB di RAM LPDDR4X veloce. Inoltre, la tecnologia Intel Bridge consente a qualsiasi applicazione Android di funzionare su Windows 11. Per il collegamento di dispositivi USB o cuffie o per il trasferimento di file, il laptop dispone di due porte USB-C, un connettore jack audio e un lettore di schede microSD. E per una rapida autenticazione con un solo tocco, ha un sensore di impronte digitali, disponibile come opzione sul pulsante di accensione.

Caricare la batteria da 50 W è facile e l’adattatore incluso nella confezione ricaricherà la batteria del laptop fino al 60% in soli 39 minuti.

Il Vivobook 13 Slate OLED ha due fotocamere: una frontale da 5MP per le videochiamate e una posteriore da 13MP per foto o video. L’audio con cancellazione del rumore AI rende le voci il più chiare possibile durante le riunioni online, anche quando ci sono più persone nella stanza.