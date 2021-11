JioPhone Next: Geophone Next inizierà presto a essere venduto in India, è necessaria la pre-registrazione per acquistare il telefono. Next JioPhone va in vendita in India, gli acquirenti devono prima registrarsi

L’immagine è simbolica.

Geophone Next inizierà a vendere in India. Si dice che lo smartphone, realizzato da Google e Reliance Jio, abbia già raggiunto diversi negozi al dettaglio in tutto il paese. Tuttavia, al momento dell’acquisto di questo telefono, gli utenti devono rispettare alcune condizioni. Secondo le autorità di Reliance Geo, gli acquirenti interessati all’acquisto di Geophone Next dovranno prima registrarsi. I clienti possono registrarsi per acquistare questo Geophone Next visitando il sito Web di WhatsApp o il sito Web di Geo. Questa registrazione deve essere effettuata prima di recarsi in negozio per acquistare il telefono.

Un rappresentante del negozio Reliance Digital di Mumbai ha confermato che lo stock di Geophone Next è pronto per la vendita. Tuttavia, questo telefono non può essere acquistato senza previa registrazione. Geophone Next può essere acquistato anche con EMI. In questo caso, gli acquirenti dovranno pagare Rs.

Diamo un’occhiata alle diverse funzionalità di Geophone Next

Geophone Next sarà alimentato dal sistema operativo Progress.

Questo telefono avrà uno schermo HD da 5,45 pollici. Avrà la protezione Corning Gorilla Glass 3 su di esso. Ci sarà anche un rivestimento anti-impronta.

In termini di fotocamera, Geophone Next avrà un sensore della fotocamera posteriore da 13 MP. E ci sarà un sensore selfie da 8 megapixel.

La configurazione della fotocamera posteriore di questo telefono avrà la modalità ritratto, la modalità notturna e i filtri di realtà aumentata per l’India precaricati.

Geophone Next avrà un processore quad-core Qualcomm Snapdragon 215 con clock a 1.3GHz. Verrà fornito con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Questa memoria può essere espansa fino a 512 GB.

Questo telefono avrà una batteria da 3500 mAh. Le opzioni di connettività includono una porta micro USB, jack audio da 3,5 mm, Bluetooth V4.1, Wi-Fi e slot dual SIM (nano).

Geophone Next avrà la funzione di aggiornamento automatico del software. Il telefono avrà anche il supporto per la lettura ad alta voce, la traduzione dal vivo e l’Assistente Google.

Secondo un rappresentante di Reliance Digital Store a Mumbai, Geophone Next sarà lanciato ufficialmente in India entro i prossimi 2-3 giorni. Questo telefono può essere acquistato d’ora in poi. Serve solo la pre-registrazione. Reliance Jio ha aderito a oltre 30.000 punti vendita al dettaglio in tutta l’India. Geophone Next sarà disponibile in tutti questi negozi. La società stima che questo telefono sarà molto richiesto. Questa disposizione è stata fatta in modo che tutte le persone interessate potessero acquistare il telefono. Non si sa al momento cosa farà dopo aver lasciato l’incarico. Non è ancora possibile acquistare Geophone Next dal negozio online Geo.

