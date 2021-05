Questo hack di Windows 10 migliora la tua produttività ed evita le distrazioni

sapere Come concentrarsi davanti a un computer Non è facile. Siamo circondati da distrazioni. Sotto forma di messaggi, e-mail, notifiche e notifiche. Per la maggior parte, sembrano inaspettati. A causa di questi DistrazioneLa tua produttività potrebbe diminuire. La buona notizia è che grazie al semplice trucco di Windows 10, puoi farlo Poni fine ai problemi E interruzioni.

Questa non è una novità. In effetti, è una funzionalità che esiste in Windows 10 da alcuni anni. Ma questo non cambia quello che è Cosa sconosciuta. Più che altro dovuto È nascosto Tra le altre, caratteristiche più importanti. Ma una volta trovata questa opzione, questo trucco di Windows 10 ti configurerà il tuo PC Blocca la maggior parte delle distrazioni. Ti permetterà anche di concentrarti. Ed essere più produttivo indipendentemente dal compito in cui sei coinvolto.

Trucco di Windows 10 per aumentare la tua produttività

Nella lingua inglese si chiama Messa a fuoco assistita. In spagnolo, Microsoft lo chiamava assistente di messa a fuoco. È interessante notare che nelle versioni precedenti di Windows 10 si chiamava non disturbare. Un nome più adatto e più vicino a chi utilizza funzionalità simili su iPhone e Android.

In ogni caso, la modalità “Non disturbare” o “Focus Aid” ti consente di evitare notifiche che distraggono quando devi rimanere concentrato. Ideale per migliorare la tua produttività.

Troverai Focus Assistant nel Centro attività. Nell’angolo in basso a destra del desktop di Windows 10. Quando visualizzi il Centro operativo, tra le opzioni disponibili per questo trucco per Windows 10, vedrai Simbolo sotto forma di una falce di luna. Facendo clic su di esso, è possibile scegliere tra tre opzioni: Solo priorità, Solo avvisi o Disabilitato.

Portatori di handicap Tutte le notifiche delle tue app possono essere visualizzate sullo schermo. Messaggi, notifiche del browser, chiamate video o audio, promemoria …

Solo priorità Visualizza solo le notifiche consentite dall’elenco delle priorità. Dalla configurazione di Concentration Assistant, puoi Personalizza l’elenco Nel collegamento corrispondente.

Nell’elenco delle priorità troverai chiamate, messaggi di testo, avvisi di app o Windows, ecc. Puoi anche creare un file Elenco contatti VIP. In questo modo vedrai solo i loro avvisi e notifiche quando attivi Focus Aid.

Solo allarmi Mostra solo gli allarmi. Non ci sono notifiche, che verranno raggruppate nel Centro attività in modo che tu possa tornare ad esse quando puoi o quando vuoi.

È inoltre possibile configurare la messa a fuoco assistita da Home> Impostazioni> Sistema> Messa a fuoco guidata. O cercandolo direttamente nel Finder di Windows 10 sulla barra delle applicazioni.

Con questo trucco per Windows 10, quando attivi l’assistente per la messa a fuoco, smetterà di ricevere Notifiche popup. Sono quelli che appaiono nell’angolo inferiore destro dello schermo. Si accumulerà solo dentro Centro attività E li guarderai quando avrai tempo.

Focus Wizard di programmazione

Oltre ad attivare manualmente Focus Assist, è possibile programmarlo per l’attivazione In momenti specifici della giornata. E senza la necessità di intervenire. Dove Start> Impostazioni> Sistema> Focus Assistant> Regole automatizzate Puoi selezionare il periodo di ore in cui questo trucco verrà attivato per Windows 10.

Può anche essere attivato automaticamente. Ad esempio, durante il mirroring dello schermo e / o durante i giochi. O quando apri un’app a schermo intero. Windows rileverà queste attività e avvierà la procedura guidata. A) Sì Eviterai di essere interrotto Popup di Windows 10.

Questo semplice hack di Windows 10 non ti impedirà di aprire il tuo browser web. Oppure inizia a giocare. Ma se hai suggerito di aumentare la tua produttività, in Momenti di maggiore attenzioneDimentica le interruzioni impreviste. Da quello e dalle lettere puoi sicuramente aspettare.