RAM DDR4 OC: Kingston HyperX vuole anche 1,6 V per ottenere 5333 MHz efficienti

Nella linea di prodotti Predator dedicata agli appassionati, agli overcklock e ai giocatori, HyperX offre ora anche la memoria OC desktop più veloce, che può raggiungere i 5.333 MHz come array a doppio canale. Anche la RAM con 5.133 MHz e 5000 MHz è nuova. Questi cluster da 5000+ MHz sono anche molto costosi.

Kingston sta recuperando il ritardo con l’OC-RAM

Con Kingston e il suo marchio di memorie HyperX, un altro produttore di RAM ha il coraggio di passare a un rating DDR4 5000 dopo il recente annuncio di G.Skill. Un totale di tre cluster da 16 GB ciascuno è costituito da due moduli alti 42 mm circa 8 GB con una scheda di conduttività termica in alluminio non illuminata. Viene fornito con 5000 MHz e 5,133 MHz e una baionetta con 5,333 MHz, che non è stata ancora attraversata dal profilo XMP.

Come i concorrenti, anche HyperX richiede tensioni molto elevate per alte velocità anche per OC-RAM fino a 1,6 V al fine di garantire un funzionamento stabile. Con un valore predefinito di 1,55 V, la serie DDR4-5000 è ancora la più economica. Secondo il produttore, i tempi sono il CL19 nel profilo XMP più veloce, i due set Predator più veloci sono stati identificati con il CL20. Secondo il produttore, tutte le combo ad alte prestazioni sono state testate su diverse piattaforme con le loro impostazioni di operabilità.

Con 5.333 MHz diventa quattro cifre con DDR4

Il produttore cita un aumento di $ 870 nei prezzi al dettaglio consigliati per la gamma DDR4-5000, 5133MHz dovrebbe costare $ 995, mentre l’estremità superiore dello spettro delle prestazioni inizia a vendere a 5.333MHz per $ 1.245 – tutto IVA esclusa. Kingston non ha ancora annunciato i tassi per l’euro.

Al momento solo le parti interessate possono acquistare nei negozi un kit DDR4 con 5100 MHz, che sotto forma del Crucial Ballistix MAX costa circa 875 euro. Una suite OC è disponibile anche da Adata. L’XPG Spectrix D50 Xtreme RGB con 5000 MHz costa un po ‘meno intorno ai 750 €, che è 125 € in meno.

Il clock della RAM è più alto con Rocket Lake alla seconda velocità

L’undicesima generazione di Intel basata su Rocket Lake è in grado di gestire la memoria più veloce perché il controller di memoria – aggirando ufficialmente DDR4-3200 al più tardi, non ufficialmente da DDR4-3800 al più tardi – funziona solo mezz’ora. Intel chiama questa modalità Second Gear (“Gear 2”). Per compensare la conseguente perdita di latenza, la RAM dovrebbe funzionare ben al di sopra di DDR4-4000.