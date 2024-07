Recensione di Super Monkey Ball Banana Rumble

Ho trascorso tutte le sere della scorsa settimana ricongiungendomi con un caro vecchio amico. Super Monkey Ball e io eravamo inseparabili ai tempi del GameCube, ma ci siamo separati quando la serie ha scambiato la sua perfetta combinazione di sfide diaboliche e fisica complessa con un design dei livelli poco brillante e controlli di movimento imprecisi rivolti a un pubblico occasionale, quindi potete immaginare la mia indifferenza quando l'annuncio iniziale di Super Monkey Ball Banana incentrato su Rumble fa molto affidamento sul caos incontrollato delle sue battaglie online da 16 giocatori. Ma non sono mai stato più felice di sbagliarmi, perché all'interno di Banana Rumble si trova la più grande raccolta di livelli tradizionali di Super Monkey Ball che la serie abbia mai visto sin dalle sue origini per GameCube, supportata da una meccanica rigorosa che mi dà il pieno controllo di cui ho bisogno per superare le sfide più impegnative. ostacoli alla fine del gioco. Monkey Ball è finalmente tornato e ora tutto ciò che voglio fare è rotolare.

Questa fantastica raccolta Banana Rumble è composta da 200 brani divisi in 20 mondi di cartoni animati, ciascuno contenente 10 livelli. Nel classico stile di Monkey Ball, la configurazione è molto semplice: hai 60 secondi per far rotolare la tua scimmia dall'inizio all'obiettivo, ma gli ostacoli tra questi punti cambiano radicalmente nel corso dell'avventura. Le fasi iniziali non sono troppo difficili, devi familiarizzare abilmente con i meccanismi di Banana Rumble in modo da essere pronto a partire quando la temperatura aumenta.

Screenshot di Super Monkey Ball Banana Rumble

In qualità di esperto certificato di Super Monkey Ball 2, non ho avuto problemi nei primi 80 livelli circa. Ma è comunque divertente da percorrere, dato che ho dovuto affrontare curve, rampe, binari, scambi e dossi che ricordano il design dei livelli che abbiamo visto negli eccellenti Super Monkey Ball 1 e 2. Inoltre, lo speedrunning è un elemento classico nei giochi originali, ed è stato molto divertente vedere quanto velocemente riuscivo a sfrecciare attraverso livelli che non richiedevano molta precisione, come le fasi in cui puoi segnare un goal con un tiro perfetto fin dall'inizio se sai cosa stai facendo. Mi sono reso conto abbastanza rapidamente che Banana Rumble era un ritorno alla forma precedente della serie e mi sono divertito moltissimo a navigare tra i primi livelli mentre mi godevo la fantastica colonna sonora ispirata al GameCube.

Ma questa sensazione rinfrescante è stata di breve durata, poiché Banana Rumble non si è fermato nella seconda metà. I dieci mondi EX sbloccati dopo aver completato la storia principale in tutte le sfide di Monkey Ball mi hanno fatto implorare dalla serie di riportarli indietro. All'improvviso mi sono ritrovato ad affrontare livelli estenuanti che hanno messo alla prova il mio coraggio di scimmia. Dai rotatori pazzi alle oscillazioni invisibili fino ai passaggi più stretti che devi attraversare con attenzione in punta di piedi, Banana Rumble offre costantemente nuove sfide e colpi di scena intelligenti su quelli vecchi. Alcuni dei livelli finali hanno richiesto dozzine di tentativi, e non c'è niente come la sensazione che si prova quando la mia scimmia AiAi riesce finalmente a sfondare quel bersaglio sfuggente. In effetti, ero così preso dal completare ogni livello che Banana Rumble aveva da offrire che una notte non potevo nemmeno prendermi la briga di alzarmi per accendere le luci fuori dopo il tramonto, quindi sono rimasto seduto nell'oscurità più totale facendo volteggiare la mia scimmia fino a dopo mezzanotte. . Ne vale assolutamente la pena.

Super Monkey Ball: Banana Rumble è il primo gioco Monkey Ball completamente nuovo in oltre un decennio e la prima occasione della serie di essere davvero buona in oltre due decenni.

Caos, sotto controllo

Questo meraviglioso design e varietà teatrale non significano nulla a meno che non lo siano Tatto Esatto, e Super Monkey Ball ha fatto proprio questo per la prima volta dopo decenni. Anche se può sembrare che tu stia muovendo la palla direttamente attraverso ogni traccia, Super Monkey Ball in realtà consiste nel controllare il palco, non la scimmia. Nella migliore delle ipotesi, il joystick è allineato con un angolo 1:1 con l'angolo del palco, dandoti un controllo preciso su come il terreno si inclina e, quindi, su come la scimmia vi rotola sopra.

Banana Mania del 2021 (che ha rifatto tutti i livelli di Super Monkey Ball 1, 2 e Deluxe) avrebbe dovuto essere un successo e riportare in vita alcuni dei migliori livelli della storia della serie, ma i controlli erano così lenti e imprecisi che lo ha reso estremamente frustrante nella migliore delle ipotesi e ingiocabile nella peggiore. I controlli precisi sono essenziali per i livelli più difficili e Banana Rumble si comporta così bene che ogni volta che cadevo dal palco sembrava quasi sempre colpa mia, ispirandomi a migliorare per il round successivo. Banana Rumble offre anche ampie opzioni di controllo sia per il palco che per la telecamera, quindi ho impostato al massimo ogni impostazione possibile e ho scoperto che questo mi dava il livello di controllo esperto che stavo cercando. La fisica non è esattamente perfetta – a volte non ho ottenuto il livello di rimbalzo che mi aspettavo quando cadevo da un'alta sporgenza – ma questa è ancora senza dubbio la migliore sensazione in un gioco Super Monkey Ball dalle prime due versioni.

Questo è senza dubbio il gioco Super Monkey Ball più emozionante dai primi due giochi.

Banana Rumble ha anche finalmente abbandonato la meccanica di salto mal implementata della serie (se sto inclinando il palco e la mia scimmia rimane intrappolata in una palla, perché può saltare?) in favore di un nuovo entusiasmante scatto rotante, che prende una pagina da Sonic il Riccio e ti consente di caricarti e di lanciare una spinta veloce di velocità. Mentre nei giochi precedenti il ​​salto era poco più che un trucco, lo scatto rotante è una svolta ingegnosa sulla meccanica base di Monkey Ball. È obbligatorio solo in alcuni livelli, ma quasi ogni livello presenta una sorta di scorciatoia o exploit che può essere eseguito solo grazie a questa nuova abilità.

Uno scatto rotatorio correttamente diretto può spingere la tua povera scimmia attraverso la mappa in un batter d'occhio, ed è il sogno di ogni velocista scoprire tutti i modi per trarre vantaggio da questa intelligente aggiunta. Banana Rumble premia i giocatori che comprendono i meccanismi e il design dei livelli con percorsi opzionali nascosti in bella vista che richiedono abilità esperte per accedere e aggiungono molta rigiocabilità a un'avventura già ricca.

Schermo diviso a banana

Il multiplayer è stato riaccolto nel gioco principale, cosa che sorprendentemente mancava nelle ultime due versioni. Puoi affrontare tutti i 200 livelli con un massimo di altri tre giocatori in modalità multigiocatore locale a schermo condiviso o in modalità cooperativa online. Giocare con gli altri online è molto fluido: ho giocato l'intera campagna online con un amico e non ho riscontrato alcuna interruzione. Banana Rumble gira a 60 fps fluidi anche quando si gioca da solo su Nintendo Switch, e mantiene quel livello di prestazioni quando al mix si aggiunge il gioco online. Il frame rate subisce un leggero calo in modalità schermo diviso, ma non al punto da risultare ingiocabile.

Giocare con gli altri trasforma Banana Rumble in un'esperienza cooperativa sorprendentemente strategica. Tutti iniziano la fase contemporaneamente e solo un giocatore deve completarla affinché il gruppo possa proseguire. Ciò rende anche più facili da completare le missioni opzionali di ogni livello: ogni fase ti incarica di raccogliere un certo numero di banane, completarle in meno di un certo numero di secondi e trovare la banana dorata nascosta che spesso richiede una tecnica di alto livello per essere catturata. Assegnare a una persona il compito di raggiungere l'obiettivo il più rapidamente possibile mentre gli altri cercano le banane aggiunge un divertente livello di pianificazione all'intera esperienza. Mi è piaciuto anche affrontare i livelli online con giocatori casuali, aiutare alcuni principianti di Monkey Ball a superare alcuni dei mondi più facili e lavorare con altri per raccogliere alcune banane dorate difficili nelle fasi successive, usando emoticon e frasi incoraggianti per incoraggiare i miei compagni di squadra. Vorrei solo che Banana Rumble includesse anche una modalità sfida più tradizionale in cui, a turno, affronti tutti i livelli individualmente al tuo ritmo.

Un problema con il multiplayer online è che ti butta fuori dal gruppo dopo aver completato un mondo, quindi devo condividere un nuovo codice lobby con il mio amico ogni volta che vogliamo continuare a giocare. Inoltre, quando lavori nella modalità avventura online, Banana Rumble non ti mostra i video della storia, il che significa che se vuoi scoprire cosa sta succedendo con AiAi, MeeMee, Baby, GonGon e il loro nuovo amico Palette, dovrai farlo riproduci in locale o recupera tutti i clip dello show in seguito. Non gioco a Monkey Ball per la storia – e la storia qui è comunque molto elementare e semplice – quindi in realtà ho preferito non vedere le clip in modo da poter saltare direttamente alle scene, ma mi sembra una strana omissione.

Il desiderio più grande della scimmia in Banana Rumble è la modalità battaglia sopra menzionata. I fan di lunga data di Super Monkey Ball sanno quanto siano popolari i vecchi giochi di società come Monkey Target e Monkey Bowling, ma non c'è niente qui che abbia attirato la mia attenzione per più di un paio di minuti. Le cinque modalità sembrano così superficiali e poco interessanti, con così poche mappe rotanti che mi è sembrato di aver visto tutto ciò che avevano da offrire dopo meno di un'ora. Ci sono gare generiche, raccolta di banane e lancio di bombe che sembrano copie economiche della modalità battaglia di Mario Kart 8 Deluxe. Penso che anche gli altri la pensino allo stesso modo, dato che mi ci sono voluti diversi minuti per trovare una partita con tutti i 16 giocatori pochi giorni dopo il lancio. Anche le prestazioni subiscono un duro colpo in modalità Battaglia, riducendo a volte i 60 fps fluidi della modalità Avventura a una presentazione discontinua. Il multiplayer locale ha una serie di limitazioni, poiché non puoi giocare alla modalità battaglia online con due persone sullo stesso sistema e le battaglie tra tre o quattro giocatori non sono nemmeno un'opzione locale.

Le cinque modalità di battaglia sembrano molto superficiali e poco interessanti.

Ma anche ignorando completamente la modalità battaglia incompleta di Banana Rumble, c'è ancora molto da fare qui. Ho già completato tutti i 200 livelli, ma non sono nemmeno vicino a finire tutte le missioni del livello, alcune delle quali mi sto ancora grattando la testa cercando di capire come potrei prendere dozzine di banane e raggiungere il obiettivo in tempo. Ci sono centinaia di oggetti cosmetici che puoi acquistare con i punti di gioco per decorare anche la tua scimmia. Sono un ragazzo semplice, quindi ho comprato la classica maglietta arancione AiAi dei giochi originali e ho pensato che andasse bene, ma è bello quanti costumi e accessori sono disponibili per i 12 personaggi di Banana Rumble (o più, se ottieni il SEGA opzionale) Pass che aggiunge Sonic the Hedgehog e i suoi amici alla collezione).