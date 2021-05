finalmente! L’app Clubhouse per Android è già stata lanciata

L’app Clubhouse più attesa per Android può ora essere scaricata dal Google Play Store. La versione beta dell’app per Android è stata appena lanciata. Tuttavia, al momento sembra che l’app sia disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti

Si! Vedendo questo, sembra che presto avrà luogo il lancio completo dell’app Clubhouse per gli utenti Android. Ovviamente, l’app sarà indirizzata a una serie di paesi che utilizzano la lingua inglese nelle loro conversazioni e successivamente sarà presente in molti paesi in tutto il mondo.

È innegabile che l’app Clubhouse verrà estesa agli utenti di dispositivi Android. Quando questa app è stata lanciata nel 2020, Clubhouse poteva essere apprezzata solo da coloro che utilizzano dispositivi iOS.

Quando l’app è stata introdotta per la prima volta ed è diventata immediatamente popolare, ci sono state molte polemiche sulla necessità che l’app Clubhouse avesse una versione Android. La stessa Clubhouse è un’app molto popolare e ha milioni di utenti. L’app è un’app di chat vocale dedicata su invito.

Alpha Exploration ha iniziato a sviluppare l’app Clubhouse per Android all’inizio di quest’anno. Alcuni tweet di addetti ai lavori e alcuni esperti hanno indicato che una beta Clubhouse per Android sarà disponibile a maggio.

Ora confermano che l’app Clubhouse per Android è stata costruita con successo ed è ora disponibile su Google Play Store. Si! Lo sviluppatore di questa applicazione trarrà vantaggio anche dall’importante input degli utenti per risolvere tutti i problemi nella versione beta, prima del suo rilascio completo.

Il successo di Clubhouse per la piattaforma iOS ha portato Facebook, Twitter, LinkedIn e altri a ripulire per sviluppare app simili. Di conseguenza, vari rapporti indicano che la popolarità del club sta iniziando a diminuire. Si spera che avere di nuovo la versione Android incoraggerà più utenti.

Tra un numero di persone che l’hanno già provato, rispetto alla fortunata app Clubhouse per iOS, la versione Android manca di alcune funzionalità. Ovviamente chi ha già provato l’app spera che Alpha Exploration Co risolverà subito il bug.