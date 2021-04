Lo streamer Twitch Fusley piange dopo che gli spettatori criticano le sue abilità in GTA RP

Leslie ‘Fuslie’ Fu, una famosa streamer di Twitch, è sul punto di piangere quando si apre ai fan sui commenti negativi che ha ricevuto sul gioco di ruolo in NoPixel GTA RP e ha dichiarato che si prenderà una piccola pausa da sua.

GTA RP è stata la rivelazione del 2021 su Twitch. Con alcune delle più grandi emittenti sulla piattaforma per le strade di Los Santos, il gioco ha superato League of Legends per diventare il gioco più visto sulla piattaforma quest’anno.

Ma con la popolarità arriva il controllo, Con artisti del calibro di Summit1g Vengono criticati per la qualità del loro gioco di ruolo. Leslie è uno degli ultimi streamer a ricevere commenti così negativi.

La cantante, che ha più di 880.000 follower, interpreterà i ruoli con il suo personaggio ad aprile. Ma è rimasta sconvolta dopo aver ricevuto commenti negativi su Twitter che dicevano che la sua storia era “priva di significato”.

“Mi ha fatto incazzare e mi ha fatto molto male, perché è così brutto”, lei Egli ha detto. “Quello che mi preoccupa è che sono arrabbiato con quei commenti. Non c’è bisogno di mettere giù il mio volo per chiamare qualcun altro.”

“Questo è ciò che lo scoraggia per lo streaming di GTA, perché è così divertente. Lo adoro.

“Capisco, la mia storia non è perfetta ed è disordinata, e potrei essere più veloce nelle cose, ma è davvero brutta. Il mio primo pensiero è stato di smettere e non volevo arrendermi.

“Questi commenti non cercavano nemmeno di essere cattivi, cercavano di essere costruttivi, ne sono sicuro. Gioco da due settimane, non so quale sia la velocità giusta per GTA, non lo so. Non so cosa dovrei fare. “

Quindi Leslie ha annunciato la sua intenzione di prendersi una “piccola pausa” dal gioco sul server NoPixel.

Ha aggiunto: “Comunque per me arriva in un buon momento perché abbiamo il Campionato Valorant quindi non giocherò comunque, quindi potrei tornare lunedì o martedì”.

Dopo un discorso entusiasta di una chat di supporto su Twitch, Leslie si è subito rallegrata e in seguito ha pubblicato un tweet ringraziando le persone intorno a lei per il suo supporto.

Devo molto di quello che ho oggi ai miei amici e sono molto grato a loro. Sei la mia famiglia ❤️ Leslie (fuslie) 17 aprile 2021

“Penso che se non ti piace il mio viaggio caotico e non è stato per te, allora lo capisco e non devi guardarlo”, ha aggiunto.

Mentre ti prendi una pausa da GTA RP, puoi guardare Leslie competere OfflineTV Valorant Invitational tramite il nostro centro dedicato.