Programmi TV oggi, martedì 5 gennaio 2021. in onda su Rai1 al 1 ° TV Paola Cortellesi in “La Befana vien di notte”

Fascio 19.35 PM: La Befana arriva stasera – 1, tv

Film Scritto da Michel Soave nel 2018, con Paula Cortelesi, Stefano Frisi, Odette Adado, Jasper Gonzalez Caballe e Diego Delpiano. Fatto in Italia. Durata: 98 minuti. Pezzo: Paula è un’insegnante di scuola elementare, almeno durante il giorno. Di notte infatti si trasforma nell’eterna e mitica Befana. Vicino all’Epifania, viene rapito dal misterioso regista Johnny. Il suo obiettivo è vendicarsi della persona che ha inconsapevolmente rovinato la sua infanzia 20 anni fa. Tuttavia, sei degli studenti di Paola testimoniano il suo rapimento e non appena scoprono la duplice identità del loro amato mentore, agiscono per cercare di liberarla.

Raggio 221:20: Hotel Transylvania 3 – Big Holiday – 1, tv

Film animazione Di Genndy Tartakovsky dal 2018. Prodotto negli Stati Uniti. Durata: 97 minuti. Pezzo: Dopo più di un secolo di lavoro e dotando il suo hotel di tutti i terribili servizi, anche Dracula ha bisogno di una vacanza. Il vampiro dell’orologio permette alla figlia di Mavis di convincere la sua famiglia a imbarcarsi in un’enorme e lussuosa crociera con un intero gruppo di amici. Ma mentre tutti si divertono e si dedicano alle attività e alle attrazioni a bordo della nave, la curiosità del numero parodiato aumenta dal misterioso capitano della nave: la seducente Erika o il discendente del famoso cacciatore di vampiri Van Helsing.

Raggio 39,20 μm: La Land

Film Di Damien Chazel nel 2016, con Emma Stone, Ryan Gosling e JK Simmons. Prodotto negli USA. Durata: 126 minuti. Pezzo: A Los Angeles Mia sogna di recitare e propone, tra i provini, caffè e cappuccino per le star. Sebastian è un musicista jazz che suona in un piano bar. I due si incontrano e generano una passione travolgente, alimentata anche da un comune desiderio di realizzare i propri sogni, ma quando arriva il successo, cosa succederà nella loro relazione? READ Epidemia di notizie diverse sul Natale in Europa

Canale 5, 21:45: Viaggio nella squisita bellezza

Nuovo appuntamento con Viaggio nella Grande Bellezza, evento documentario di Canale5 con Cesare Bocci come ottima guida. La protagonista nella seconda puntata di Venezia. Lake City è vista dalla prospettiva dei suoi canali, dalle viste più alte, dai suoi edifici più ricchi. Di giorno e di notte nel silenzio dei cortili, delle strade e delle piazze. Bocci inizia a Palazzo Ducale, con la straordinaria storia dei Dogi e della Repubblica del Millennio e le opere di uno dei suoi artisti più geniali, Tintoretto. Poi racconta le storie e le curiosità delle sue case, gondole, caffè storici, musei vecchi e nuovi come il Guggenheim. Il simbolo di Venezia è Giacomo Casanova, e così la sua storia e le sue avventure vengono ricostruite. Venezia è splendida, eppure fragile: fuochi grandi come il Teatro della Fenice, e le più drammatiche anse d’acqua alta, la mettono alla prova, non dissuadendola del tutto.

Italia 1, Ore 21.20: Τώρα με βλέπεις – I maghi del crimine

Film Di Louis Leterrier nel 2013 con Morgan Freeman, Isla Fisher, Dave Franco e Mark Ruffalo. Prodotto in Francia / USA. Durata: 115 minuti. Pezzo: Un gruppo di bugiardi più professionisti del mondo, noto come i “quattro moschettieri”, è riuscito a rapinare una banca a Parigi durante il loro programma televisivo. Il caso viene consegnato agli agenti dell’FBI Dylan e Interpol Alma. I due si trasformano nel famoso ex mago Thandu che afferma di conoscere i trucchi usati dai Quattro Cavalieri per determinare il loro numero.

Rete421:30: Il Marchese del Grillo

Film Di Mario Monicelli nel 1981 con Alberto Sorde, Caroline Berg, Andrea Bevilacqua, Paulo Stupa, Tommaso Bianco, Marina Confalone, Nilo Abudia e Ricardo Belli. Prodotto in Italia / Francia. Durata: 135 minuti. Pezzo: Il Marchese Onofrio del Grillo, Duca di Bracciano, è il tipico rappresentante dell’aristocrazia papale romana nell’Ottocento. Felice e amante degli scherzi, devoto ma sarcastico anche con il Papa, trova un punto debole in un pub in pericolo (ma per scherzo) che gli finisce in testa.

Il721:15: Non siamo angeli

Film Scritto da Neil Jordan nel 1989 con Robert De Niro, Sean Penn e Demi Moore. Prodotto negli USA. Durata: 101 minuti. Pezzo: Stati Uniti, 1935. Ned e Jim scappano di prigione e tentano di attraversare il Canada. In una piccola città vicino al confine, si mascherano da preti, ma commettono l’errore di due studiosi ecclesiastici dell’ex monastero. I due sono costretti dalle circostanze a giocare insieme e continuare la storia di Kasuk. Riescono così bene a propagare parole gentili e azioni esemplari che alla fine accade qualcosa di simile a un miracolo.

TV, 21:15: scarpe di Babbo Natale Film TV Di Shawn Tollison del 2018, con Megan Hilty, Noah Mills, John Squibb. Prodotto negli USA. Durata: 90 minuti. Pezzo: Il negozio di alimentari della sua famiglia potrebbe chiudere presto, motivo per cui Holly decide di aiutare quando torna a casa per le vacanze. Finisce per innamorarsi di Nick, il giovane mago che lavora in abiti di Babbo Natale, ma si perde. L’unica cosa che rimarrà nelle sue mani per trovare sono le sue scarpe nere. giovanotto: Raw 21.25: Bin Hoor Film Di Timur Bekmambetov nel 2016 con Jack Huston e Morgan Freeman. Prodotto negli USA. Durata: 141 minuti. Pezzo: Judah ibn Hor, un giovane nobile, accusato ingiustamente di tradimento dal fratello adottivo di Masala, un ufficiale dell’esercito romano. Giuda fu privato del titolo, separato dalla sua famiglia e dalla donna che amava e fu costretto a lavorare. Dopo anni in mare, Giuda tornò a casa per vendicare la salvezza. Partita MediasetE il Smart TV: Giortì Giovanni Minerba, noto regista e rappresentante della comunità gay, celebrerà la sua unione urbana con il suo compagno Damiano con un bellissimo evento. I due si sono conosciuti 27 anni fa dopo uno sfortunato evento nella vita di Giovanni: la morte dell’allora compagno, il pensatore Ottavio Mai. Grazie alla vicinanza di Damiano, Giovanni ha potuto prendere forza e superare la tragedia. La loro unione è grande divisa in 3 capitoli: una celebrazione civica comune, una celebrazione nell’Arena di Aradea, una celebrazione del Salento in Trullo. A dirigere la festa un amico speciale della coppia: Vladimir Luxuria. Gemma Gallagi arriverà da Giovanni e Damiano in modo audace (Clicca qui per vedere subito l’episodio). READ Gli italiani saranno intarsiati con uno stile elegante - nel design del gazebo di un famoso architetto [εικόνες & βίντεο] | ZOE

20Raw 21.10: velocità – Film

Fascio 4RAW 21.20: The Dark Hall – Film

irisRaw 21.10: White Earp – Film

Raggio 5, 21:15: Stalin muore e un altro evento – Film

Rimofi, 21.10: posso fermarmi quando voglio – un onore – Film

Ray PremiumOre 21.20: Fabrizio de André – Principe Libero – Serie

il paradiso21:15: Le grandi feste della Grecia – Film

La5, 9.10 μm: Grande Fratello Vip – Reality show

34, 9,05 μm: Boccaccio ’70 – Film

Concentrazione21:15: Predatori dei Carpazi – Documentario – 1, tv

FattoAnno21.10: primo appuntamento – Mostra un appuntamento – nuova copia

MediasetμιΧfra21.30: Grande Fratello Vip – Trasmissione in diretta da casa – Reality show

Mediaset Italia 2, 21:15: 2001 – Un veicolo spaziale si scontra con lo spazio – Film

camicettaCrimine, ore 21.10: Forever – Serie TV

