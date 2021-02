Classifica del Campionato Sei Nazioni 2021: ultime classifiche, risultati e date di inizio

è essere

È di nuovo tempo per il Sei Nazioni con l’inizio dell’edizione 2021 della prima competizione internazionale di rugby nell’emisfero settentrionale questo fine settimana.

La tregua è stata più breve del solito, poiché la pandemia di coronavirus ha costretto un ritardo di sette mesi nelle fasi finali del torneo dello scorso anno.

L’edizione 2021 è iniziata allo Stadio Olimpico, dove l’Italia è stata sconfitta – senza una vittoria in questa competizione dal 2015 – per 50-10 da una squadra francese che cercava di riprendersi dagli errori imminenti nel Campionato Sei Nazioni e l’anno inaugurale della Coppa delle Nazioni. .

Poi abbiamo fatto una piccola partita nella partita della Calcutta Cup a Twickenham, nel 150 ° anniversario del primo incontro tra i vecchi concorrenti, poiché la Scozia ha sorpreso l’Inghilterra con la sua famosa vittoria per 11-6.

Le partite del primo turno a Cardiff si concludono domenica, con Welles che torna al Principality Stadium mentre cercano di migliorare nel 2020 sotto Wayne Pevac contro Andy Farrell.

Ecco le ultime classifiche per le sei nazioni e l’elenco completo delle partite 2021 …

La classifica delle sei nazioni per il 2021

Le partite complete del Campionato Sei Nazioni 2021

Ogni ora è GMT se non diversamente specificato

Galles – Irlanda (BBC) – 15:00 Principality Stadium, Cardiff

Inghilterra-Italia (ITV) 14:15 Twickenham Stadium, Londra

Scozia-Galles (BBC) 16:45 Murrayfield Stadium, Edimburgo

Irlanda vs Francia (ITV) – 15 ore, Aviva Stadium, Dublino

Italia – Irlanda (ITV) – 14:15, Stadio Olimpico, Roma

Galles-Inghilterra (BBC) 16:45 Principality Stadium, Cardiff

Francia-Scozia (BBC) – 15:00, Stade de France, Parigi

Italie vs Pays de Galles (ITV) – 14h15, Stadio Olimpico, Roma

Inghilterra-Francia (ITV) 16:45 Stadio di Twickenham, Londra

Scozia-Irlanda (BBC) – 15:00 al Murrayfield Stadium di Edimburgo

Scozia-Italia (BBC) 14:15 Murrayfield Stadium, Edimburgo

Irlanda vs Angletere (ITV) 16:45, Aviva Stadium, Dublino

Francia-Galles (BBC) – 20:00, Stade de France, Parigi

La copertura per il rugby viene fornita in collaborazione con QBE, che aiuta le aziende a creare resilienza attraverso la gestione del rischio e l’assicurazione. Per ulteriori informazioni, visitare QBEEUROPE.com