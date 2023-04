Oggi, una fonte anonima che ha condiviso informazioni accurate in passato ha rivelato potenziali nuove funzionalità in arrivo su iPhone con iOS 17, inclusi miglioramenti alla ricerca, isola dinamica, centro di controllo e altro ancora. Inoltre, la fonte ha indicato che Apple sta testando internamente i widget interattivi per la schermata Home e la vista Oggi, ma non è chiaro se questa funzione farà il taglio finale.



“Gli strumenti attivi sono in fase di test, ma non confermati in alcun modo”, ha affermato la fonte. in un tweet. La fonte ha affermato che gli strumenti interattivi, se resi disponibili al pubblico, includeranno pulsanti con un clic, diapositive e altri contenuti dinamici. La fonte ha condiviso ulteriori presunti dettagli su iOS 17 in un file Post sui forum di MacRumors.

I widget della schermata iniziale sono stati introdotti con iOS 14 e attualmente offrono funzionalità molto limitate, come menzionato in Documentazione per sviluppatori Apple. “I widget forniscono informazioni di sola lettura e non supportano elementi interattivi come elementi di scorrimento o interruttori”, afferma Apple. Queste limitazioni potrebbero essere correlate a considerazioni sulla durata della batteria.

L’anno scorso, la stessa fonte ha fatto trapelare dettagli accurati su Dynamic Island su iPhone 14 Pro prima che il dispositivo fosse annunciato. Tuttavia, dal momento che la fonte deve ancora stabilire un track record di lunga data con le voci di Apple, resta da vedere se tutti gli ultimi dettagli che hanno condiviso sono accurati questa volta.

Apple dovrebbe annunciare iOS 17 durante il suo keynote WWDC 2023 il 5 giugno e, come al solito, la prima beta dovrebbe essere resa disponibile agli sviluppatori per i test più tardi quel giorno. La prima beta pubblica dovrebbe essere lanciata a luglio.