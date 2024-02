La serie Samsung Galaxy S24 è diventata la action camera ufficiale per smartphone di Red Bull Magnitude

Samsung ha avviato una nuova collaborazione con Red Bull come action camera ufficiale per diversi eventi Red Bull nel corso del 2024, a partire dalla Red Bull Magnitude, una competizione di surf femminile unica nel suo genere che si svolgerà dal 1 gennaio al 29 febbraio 2024. Galaxy S24Ultraofferto da Intelligenza artificiale della galassiacattura l'intrepida determinazione di questi atleti mentre affrontano grandi onde e un vasto oceano, il tutto con in palio un premio di 50.000 dollari.

“con Galassia A“Abbiamo deciso di reinventare ciò che uno smartphone può fare e di offrire ai consumatori una nuova straordinaria esperienza mobile sulla serie Samsung Galaxy S24”, ha affermato Olga Suvorova, Vicepresidente del Mobile Experience Marketing presso Samsung Electronics America. “La collaborazione con Red Bull ci consente di mettere in risalto le incredibili capacità di zoom del Galaxy S24 Ultra con impostazioni estreme, sia che tu stia fotografando atleti al massimo delle prestazioni o godendoti un po' di tempo libero.”

Non sarebbe un campionato Red Bull senza una competizione di livello mondiale. Per questo Galaxy S24Ultra Per filmare l'esperimento elettrico è disponibile una telecamera da 200 megapixel. Alimentato dal nostro motore ProVisual, una suite completa di strumenti basati sull'intelligenza artificiale – Galaxy S24Ultra Massimizza la libertà creativa offrendo la nostra esperienza fotografica più potente e ottimizzata. Per un nuovo tipo di scatto ricco di azione, cattura contenuti cristallini dalla spiaggia con uno zoom 100x utilizzando il sistema Quad Tele e lo zoom digitale avanzato. Il Galaxy S24 Ultra è inoltre ricco di funzionalità per coprire la concorrenza dal giorno alla notte. La fotografia in condizioni di scarsa illuminazione consente agli atleti di scattare foto prima di uscire in una vasta area, anche al sorgere del sole. E quando la giornata finisce, ha ancora la carica necessaria per scattare qualche foto a tarda notte, grazie alla sua batteria a lunga durata.