Cosa viene fornito con l’Astral Radiance Elite Trainer Box di Pokemon TCG?

Pokémon GCC Il sito ufficiale ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo gruppo di carte noto come Astral Radiance, ampliando così la gamma spada e scudo Linea.

Previsto per il rilascio il 27 maggio 2022, Astral Radiance promette di rilasciare nuove carte V, VSTAR e VMAX. Anche le varianti Hisuian verranno stampate per la prima volta in TCG.

Molti dei temi di queste carte sono stati resi popolari nel popolare titolo per Nintendo Switch, Pokemon Leggende: Arceus.

Come molte versioni, anche Astral Radiance avrà una Elite Trainer Box. Il forziere include un gran numero di materiali per rendere i giocatori consapevoli della velocità con cui possono creare nuove formazioni o completare i loro mazzi.

Elite Trainer Box è attualmente disponibile per il preordine sui siti Web ufficiali del franchise. Viene fornito con un sacco di carte bonus e oggetti per celebrare l’uscita della collezione Astral Radiance.

L’area di Hisui è il fulcro del gruppo in arrivo, e questo può essere visto nella scatola dell’allenatore d’élite. Il leggendario Darkrai del tipo oscuro occupa un posto importante nel tema del petto. Fa parte del design della scatola ed è incluso nei materiali aggiuntivi.

Elenco delle cose incluse in Elite Trainer Box in Pokemon TCG

Design Elite Trainer Box con Darkrai (immagine tramite The Pokemon Company)

Di seguito, i giocatori possono trovare l’elenco completo degli oggetti inclusi nell’Astral Radiance Elite Training Fund:

10 Buste stellari (Ogni confezione contiene 10 carte e 1 Carta Energia Base o un tag VSTAR)

65 carte manica con Darkrai

45 carte energia di diversi tipi

Guida del giocatore al set di espansione Radianza astrale

Regolamento del GCC

Sei dadi danno contatore in metallo

Moneta Darkcray

Due segni di custodia in acrilico

1 segno acrilico VSTAR

La scatola di allenamento stessa, completa di quattro divisori per carte e materiali

Una carta codice per il prossimo gioco Pokemon TCG Live (questo codice probabilmente funzionerà come i gettoni digitali originali del GCC, fornendo ai giocatori le proprie carte di gioco realistiche)

Con le tariffe di spedizione standard, la Elite Trainer Box verrà rilasciata insieme alla gamma Astral Radiance il 27 maggio. La consegna richiederà circa 5-9 giorni lavorativi.

Questa sarà probabilmente una delle ultime versioni di espansione prima che TCG si concentri sulla prossima nona generazione del franchise.

A cura di Rachel Semalyeh