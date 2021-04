Qualcuno ha decodificato la ricetta della torta di pasta frolla di Ted Lasso dall’evento Spring Loaded di Apple

Durante l’evento Spring Loaded di martedì, Apple ha annunciato (Tra le altre cose) Quella della seconda stagione del suo spettacolo selvaggio Ted Lasso Sarà Drop il 23 luglio. Questa è un’ottima notizia per i fan dello spettacolo (me compreso) che hanno perso il serio allenatore di calcio con una visione solare impossibile della vita e che ha fornito un po ‘di sollievo durante la pandemia di Coronavirus della scorsa estate.

Alla fine di Spring Loaded, c’era un file Ted LassoCorrelati all’uovo di Pasqua: un disegno di un quadratino con il testo “Torta segreta di Ted Lasso (composta da una scatola)”. La ricetta stessa era appena visibile. Ma lo sviluppatore entusiasta David Smith lo era Capace di leggere il testo, E l’ho cercato su Google, solo per scoprire che corrispondeva a Il New York Times Ricetta Per gli shortbread (anche se una ricetta leggermente diversa da quella di Ted).

Lo ha notato qui:

Guardando da vicino le lettere frazionarie visibili, sono abbastanza sicuro che questa prima riga recita: 340 g di burro freddo e non salato tagliato in pezzi da 1/2 pollice più altro per una ciotola di ungere Questa è sicuramente una ricetta per la torta di pasta frolla, voglio dire quella che avrebbe bisogno anche di molto burro!

È davvero un sacco di dannato burro.

Per quelli di voi che non guardano lo spettacolo (e perché no?), Strani biscotti sono una parte essenziale della trama. Ted cerca di battere Rebecca, la proprietaria della squadra di calcio inglese che sta allenando, all’improvviso, e le presenta una scatoletta rosa con dentro degli shortbread (scopriamo poi che Ted stava preparando uno shortbread lui stesso, e non l’ha comprato , perché questo è Ted per te).

Rebecca si sta divertendo.

Non ci sono più molte cose buone e pure su Internet (ha detto mentre scriveva per un sito di notizie su Internet haha Decisamente Non intendevo il bordoSiamo fantastici), ma spiare un po ‘per rivelare la ricetta degli shortbread da Best Show on Broadcast mi ricorda quei giorni innocenti passati. Piace Ci ricorda Ted: Devi crederci.