Il monitor da gioco INZONE da $ 899 di Sony migliorerà automaticamente l’HDR di PS5

Come riportato la scorsa settimanaSony ha annunciare Una nuova gamma di dispositivi da gioco, tra cui due monitor e un trio di cuffie. La linea, chiamata INZONE, a tema M9: $ 899,99, schermo IPS 4K da 27 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La scheda corrisponde all’estetica blu e bianca della PS5 ed è commercializzata direttamente ai possessori di console di nuova generazione, oltre, ovviamente, ai giocatori PC.

Con un tempo di risposta di 1 ms, il colosso giapponese si rivolge specificamente agli appassionati – e anche sponsorizzata da Il torneo di picchiaduro EVO 2022 di cui sei co-proprietario, ovviamente. In particolare, il produttore promette di impostare automaticamente i toni HDR e afferma che quando lo schermo è collegato alla tua PS5, migliorerà i colori e l’output per il gioco a cui stai giocando. Inoltre, la scheda avrà anche una modalità immagine di tipo automatico, che cambierà tra modalità di gioco a bassa latenza e modalità cinema, a seconda di ciò che stai facendo. Lo schermo visualizzerà anche il supporto sportivo per Tutti i giochi VRR ottimizzati.

Se tutto ciò ti sembra un po’ troppo costoso, Sony offre anche un’alternativa da $ 529,99: l’M3. Ciò riduce la luminosità di picco dell’HDR da 600 nits a 400 nits, rimuove tutte le suddette funzioni di oscuramento automatico, ma aumenta la frequenza di aggiornamento a 240 Hz e rimane VRR. Lo svantaggio è che arriva fino a 1080p, ma ottieni comunque un tempo di risposta super veloce di 1 ms.

Altrove, ci sono tre cuffie, ancora una volta progettate per abbinare l’estetica di PS5. Sormontato dal telefono cordless H9, che promette 32 ore di durata della batteria e cancellazione digitale del rumore. A $ 299,99, è costoso, ma include alcune funzionalità piuttosto approfondite, come il fatto che i giocatori di PC possono installare un’app complementare che consente loro di installare un profilo audio spaziale personalizzato. Proprio come la popolare presentazione di Mark Cerny per PS5, il processo di configurazione includerà lo scatto di foto delle orecchie, che secondo la società possono aiutare a migliorare l’uscita audio delle cuffie.

Se l’opzione principale è troppo costosa, ci sono alternative sotto forma di $ 229,99 H7 e $ 99,99 H3, quest’ultimo cablato. Sembrano tutti uguali, ma la qualità del suono è chiaramente ridotta sull’H3 (mentre l’H7 rimuove la cancellazione digitale del rumore ma aumenta effettivamente la durata della batteria a 40 ore).

E sì, come notato in precedenza, l’intera linea sponsorizzerà l’imminente torneo di picchiaduro, EVO 2022. “Il rilascio di questo annuncio come parte del lancio globale di INZONE è un altro esempio della costruzione di slancio per Evo 2022. Siamo entusiasta di presentare una nuova tecnologia per i partecipanti, con cui dobbiamo provare i picchiaduro. Partner come INZONE di Sony supportano la nostra missione di offrire esperienze straordinarie a giocatori e fan. “

