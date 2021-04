YouTube semplifica il salvataggio dei dati con le opzioni di risoluzione video

Illustrazione dell’utente di YouTube. (Unsplash / Christian Wedegger)

Hitekno.com – Applicazione mobile Youtube I sistemi iOS e Android ora hanno le impostazioni video Il nuovo software potrebbe semplificare il salvataggio dei dati durante la visione di video in movimento.





Gli utenti di oggi semplicemente non sono in grado di scegliere Precisione Nel lettore video, ma puoi anche passare tra tre modalità separate che supportano la qualità del video, l’utilizzo dei dati o qualsiasi cosa funzioni meglio per la connessione dell’utente.





Gli utenti di solito hanno familiarità con “Auto” come impostazione predefinita per la maggior parte dei video, che regola automaticamente la risoluzione video in base alla velocità di Internet.





Segnalazione dalla pagina il bordo, YouTube ha ora aggiunto una modalità “ Qualità dell’immagine superiore ” che utilizza più dati quando non è connesso al Wi-Fi e ha come impostazione predefinita 720p e una modalità Risparmio dati che aumenta a 480p.





Illustrazione dell’utente di YouTube. (Unsplash / Christian Wedegger)





Sebbene questa modalità paracadute sia ottima per la personalizzazione rapida di scenari di risoluzione specifici, l’utente può comunque cercare e ottenere dettagli con una certa precisione e qualsiasi regolazione della risoluzione può essere impostata per un video specifico che l’utente sta guardando.





YouTube ha già risoluzioni e modi per bloccare il download di app per un po ‘, ma questa funzione gestirà automaticamente il risparmio di dati e lo riformulerà in un modo facile da capire.





Le nuove impostazioni video di YouTube non sono una panacea, ma rendono facile passare a una risoluzione accettabile per il giocatore senza che tu debba pensarci.