Le app YouTube per dispositivi mobili ottengono nuove impostazioni di risoluzione video

YouTube ha iniziato a implementare nuove impostazioni di risoluzione video per le sue app Android e iOS. Finora, YouTube ha offerto un elenco di risoluzioni di riproduzione video a fianco automatico Opzione, che consentiva all’app di regolare automaticamente la qualità del video in base alla velocità della connessione Internet.







Vecchie impostazioni di qualità video

Ma ora, sotto Qualità Il menu video, vede un totale di solo quattro opzioni: automatico, qualità dell’immagine superiore, risparmio dati e avanzato. Auto continua a funzionare come prima, mentre l’impostazione Qualità immagine più alta utilizza più dati per trasmettere una qualità migliore. Nella nostra esperienza, ha uno streaming limitato a 720p anche su una connessione Wi-Fi ad alta velocità.







Nuove impostazioni di qualità video

D’altra parte, il risparmio dati consuma meno dati e dovrebbe ridurre la risoluzione a 480p, ma nel nostro caso l’app ha mantenuto lo streaming a una risoluzione di 720p, quindi pensiamo che anche se scegli l’opzione di risparmio dati, l’app continuerà a funzionare il video a una risoluzione più alta se la tua connessione Internet è abbastanza veloce.







Il risparmio dati continuava a trasmettere in streaming a una risoluzione di 720p

Il menu avanzato è dove troverai l’elenco delle risoluzioni video per la riproduzione. Tuttavia, va notato che le modifiche apportate si applicano solo al video corrente, sebbene tu abbia la possibilità di impostare la qualità video predefinita per tutti i video andando a impostazioni > Preferenze di qualità video Elenco. È possibile configurare le impostazioni predefinite sia per le reti mobili che per le reti Wi-Fi.

Tuttavia, non è possibile impostare una risoluzione specifica come predefinita per tutti i video poiché l’opzione Avanzate non è disponibile in File Preferenze di qualità video Elenco.







Il menu avanzato elenca tutte le risoluzioni • È possibile configurare separatamente le impostazioni di qualità video predefinite per le reti mobili e Wi-Fi

Non ci piacciono molto le nuove impostazioni poiché introduce un passaggio aggiuntivo per modificare la risoluzione del video, ma riteniamo che YouTube voglia rendere più facile il salvataggio dei dati per coloro che non comprendono la risoluzione del video.

Le nuove impostazioni sono abilitate tramite un interruttore lato server, quindi l’aggiornamento della tua app all’ultima versione non garantisce che otterrai le nuove opzioni. Ma non dovrebbe passare molto tempo prima che YouTube completi il ​​processo di implementazione.

Attraverso