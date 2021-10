Per i cervelli: il test di matematica sta andando veloce – Avresti il ​​coraggio?

Controlla le tue abilità aritmetiche rispondendo alle sue domande

un 10 domande sfida a partire dal Playbuzz. piattaforma I giocatori sono invitati a rispondere un po’ di più enigmi matematici difficili Online, è fatta Ampiamente.

secondo L’ideatrice del test, Leah Abelson, Questi sono i problemi di matematica più difficili e diffusi Non cercherai mai di risolverlo nella tua vita.”

Metti alla prova le tue abilità matematiche rispondendo alle sue domande

1. Completa i numeri mancanti scegliendo una risposta tra le seguenti tre (a, b, c).

a) 14, 4, 5, 6, 16

b) 10, 13, 5, 6, 11

c) 10, 13, 3, 12, 2

2. Un uomo compra un cavallo per $60. Il cavallo viene venduto a 70 dollari. Poi ha comprato di nuovo lo stesso cavallo per 80 dollari. Poi lo vende di nuovo per $90. Alla fine, quanti soldi ha guadagnato o perso quell’uomo? O è rimasto lo stesso?

3. Trova il numero (scegli una risposta tra le tre seguenti):

a) 4

b 2

c) 1

4. Trova il numero mancante (scegli una risposta tra le tre seguenti):

a) 10

b) 15

c) 2

5. 40 cani hanno partecipato a una gara di cani. C’erano 36 cani di piccola taglia in più rispetto ai cani di grossa taglia registrati. Quanti cani di piccola taglia hanno partecipato al concorso?

a) 36.5

b) 76

c) 42,5

6. Ci sono 3 fari sulla costa. Il primo si accende per 3 secondi, poi si spegne per 3 secondi.

Il secondo si accende per 4 secondi e poi si spegne per 4 secondi.

Il terzo funziona per 5 secondi, poi si spegne per 5 secondi.

Tutti e tre i fari sono riusciti a coordinarsi.

6.1 Qual è la prima volta che i tre beacon si spengono contemporaneamente?

6.2 Qual è la prossima volta che i tre beacon si accendono contemporaneamente?

7. Il punteggio medio del test (significato numerico) nella classe degli studenti è 70.

In un’altra classe di n studenti, il punteggio medio nella stessa prova è 92.

Quando il punteggio di entrambi i semestri è combinato, il punteggio medio è 86.

Allora qual è il valore di p/n?

a) 5/6

b) 3/8

c) 3/5

8. 230-220: 2 =?

Dico 120. L’insegnante di matematica dice 5! Chi ha ragione?

9. Ci sono molte persone su un treno. 19 di loro scendono alla prima fermata. 17 persone sul treno. Ora ci sono 63 persone sul treno. Quante persone c’erano sul treno dall’inizio?

a) 44

b) 65

c) 109

10. Trova il risultato (scegli una risposta tra le tre seguenti):

a) 56

b) 20 o 76

c) 40 o 96

le risposte:

1. 10, 13, 3, 12, 2

2. Ha ricevuto $ 20

3. Do

4A. 10

5. 42,5

6. 2 secondi

7. 3/8

8. 5

9. 65

10. 40 o 96

