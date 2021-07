Nicole Scherzinger: L’ex Lewis Hamilton a Mykonos – Compleanno con Marina Vernico

Nicole Scherzinger con il suo compagno a Mykonos

Dopo Justin Bieber a Milos, Demi Moore per lo shopping a Kolonaki e Kate Hudson a Porto Heli e Spetses, Un altro nome noto per le vacanze si trova nelle isole greche. Proprio a Mykonos per godersi i momenti di relax e la vita notturna per cui l’isola è famosa, si è ritrovato il cantante americano, ex compagno della superstar della Formula 1 Lewis Hamilton. Nicole Scherzinger.

Il Nicole Serzinger È nata a Honolulu ed è diventata nota al grande pubblico come cantante per la famosa band femminile americana “Bambole figa”. Prima delle Pussycat Dolls, Scherzinger era un membro della rock band Days of the New e successivamente del gruppo pop femminile americano Eden’s Crush.

L’album “PCD” è stato un enorme successo commerciale e ha affermato le Pussycat Dolls sulla scena musicale mondiale con canzoni pop come: Beep, Buttons, Don’t Cha e Stick With You. Nel 2010, Serzinger Ha lasciato le Pussycat Dolls per intraprendere una carriera da solista.

Nicole Serzinger: A Mykonos dopo il Lago di Como

La pop star si sta godendo il sole e il mare di Mykonos con lui Il suo compagno, Tom Evans, Buoni amici, ma anche Marina Vernico. Nicole Serzinger ha festeggiato il suo compleanno il 29 giugno e dopo averlo festeggiato in Italia e sul Lago di Como, ha ripetuto… con la bellezza di Mykonos come sfondo. Dai un’occhiata ai post su Instagram di Marina Vernico.

Il Nicole Serzinger che era un giudice all’X-Factor statunitense si sta godendo le vacanze con il suo compagno, Thom Evans.

