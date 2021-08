Passione Italiana, il villaggio italiano torna a Chambéry dal 2 al 5 settembre!

Notizie Savoia Vedi le mie notizie

Segui questo media

Se vuoi trovare un pezzetto d’Italia a Chambéry, vai al villaggio italiano, dal 2 al 5 settembre, place Saint-Léger. (Chambéry a sinistra e Venezia a destra) (© Wikimedia commons / Wikimedia commons)

Che tu conosca o meno le specialità italiane, il tuo palato e le tue papille gustative potranno gioire: da giovedì 2 a domenica 5 settembre 2021, place Saint Léger a Chambéry (Savoia), a villaggio italiano, il passione italiana.

Specialità italiane da scoprire dalle 9:30 alle 20:00

L’evento, che celebra la sua ottava edizione quest’anno è un’iniziativa della Camera di Commercio Italiana per la Francia di Lione e della Città di Chambéry. Permetterà ai buongustai di degustare tanti prodotti italiani, durante questi quattro giorni, per dalle 9:30 alle 20:00

Molti stand saranno così in mostra prodotti fatto in Italia come il Parmigiano Reggiano biologico, la mozzarella di bufala, il tartufo bianco e nero d’Alba, o il vino… Ma lì puoi trovare anche moda e pelletteria.

.

Questo articolo ti è stato utile? Nota che puoi seguire Actu Savoie nello spazio Mon Actu. In un click, dopo la registrazione, troverai tutte le novità delle tue città e dei tuoi brand preferiti.