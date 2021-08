Un primo hotel in Italia per il marchio 25hours

È nel centro storico di Firenze che aprirà l’8 settembre il primo hotel 25hours, l’Hotel Piazza San Paolino.

Marchio del gruppo Accor, gli hotel 25hours sono diversi l’uno dall’altro e si adattano al loro ambiente. Colorate, nostalgiche, rilassate o mondane, oltre all’alloggio, offrono possibilità di svago.

È a pochi passi dalla stazione centrale, in un quartiere autentico nel cuore della città di Firenze, che dall’8 settembre aprirà il primo hotel del marchio 25hours. All’interno dell’ex sede della società di prestito Monte de Pegni, l’hotel comprende 3 edifici per una superficie totale di oltre 10.000 m²: l’antico monastero, una nuova dependance e un appartamento con giardino e piscina. La ristrutturazione degli edifici di questo moderno e cosmopolita hotel di 173 camere è stata affidata allo studio di architettura fiorentino Loci Architettura.

Creato e pensato dalla designer Paola Navone in uno stile di layout originale, il concetto dell’hotel si basa sulla Divina Commedia di Dante e si ispira a scene dell’inferno e del paradiso. Le camere dell’hotel sono distribuite nei diversi edifici, alcune nella parte storica e altre con balcone nella dependance, per non parlare del piccolo appartamento.

Ampi spazi pubblici hanno permesso la creazione di un ristorante sotto la cupola di vetro, circondato da un giardino, un bar e un originale caffè/negozio di alimentari.

Il ristorante San Paolino proporrà una cucina italiana realizzata con i migliori prodotti regionali del paese, dal piatto alla carta dei vini, compresa un’esclusiva selezione di vini toscani.

Il bar dell’hotel, il Companion Bar, sarà un mix di stili tipici italiani e internazionali e servirà classici come il Negroni e nuove interpretazioni.