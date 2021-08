Piadineria 14.07, il ristorante piadine a due passi dalla Bastiglia

Di Laurent P. Inserito il 30 agosto 2021 alle 20:13

Conosci le piadine? Direzione Piadineria 14.07, ristorante italiano nell’11° arrondissement, per scoprire questa specialità culinaria, tra pizza e focaccia, direttamente dall’Emilia-Romagna. Un ottimo posto per prolungare l’estate e fare il pieno di sapori che profumano di sole!

Ti piacerebbe fare un piccolo viaggio in Italia? Direzione Piadineria 14.07, ristorante italia situato nell’11° arrondissement di Parigi, rue Saint-Sabin, a due passi da Place de la Bastille. Una struttura che ti offre un menu orientato verso avvolge… Ma il avvolge, Che cosa è ? È una specialità culinaria italiana (che, avete indovinato…) originaria dell’Emilia-Romagna, nel nord del paese e che ricorda un po’ il Pizza e al fougasse, in un formato più quadrato e con un impasto più spesso e arioso.

Un ristorante nato dalla passione di Franco Stagni, il manager del marchio, per le piadine 20 anni fa. Inaugurato nel 2017, il principio del ristorante è fare tutto secondo le regole dell’arte, con l’attenzione al rispetto delle tradizioni: l’impasto di avvolge è fatto in casa qui, con farina importata appositamente dall’Italia, acqua, sale, olio extra vergine di oliva, lievito … e abbastanza ! Un impasto poi cotto e steso sul posto, poi guarnito con il meglio d’Italia: prosciutti e gastronomia, Formaggi DOP, verdure di stagione… quante cose buone che profumano di sole!

Una piadina (il singolare di avvolge, in italiano) che è disponibile sia come piatto principale che come dessert, attraverso il crescione, tipo di pasta avvolge più fine sotto forma di Calzone. Che siano mozzarella, prosciutto, tonno o anche nutella o crema di pistacchio, sono facilmente trasportabili, e si possono consumare in modalità street food. Un buon modo per continuare l’estate e riportare il sole con questi buoni prodotti direttamente dall’Italia. andiamo ragazzi?