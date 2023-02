La crescita dei dinosauri carnivori può essere meglio compresa studiando le loro ossa

Una tibia rotta di un dinosauro carnivoro che mostra anelli simili ad alberi. Questi anelli ravvicinati si formano ogni anno e indicano un animale a crescita lenta e longevo. Michele D. Damico

Come per gli alberi, è possibile dedurre l’età di un dinosauro ei cambiamenti nella sua crescita studiando gli anelli che segnano le sue ossa in forma concentrata anno dopo anno. Un team internazionale ha appena analizzato cosa è successo a 42 specie di teropodi, dinosauri carnivori, dalle dimensioni molto diverse – da 50 cm a più di 12 metri – vissuti da 230 milioni di anni fa fino alla scomparsa dei dinosauri. Dinosauri non aviari, 66 milioni di anni fa. Tra i teropodi incontriamo sia l’esile che il docile Velociraptor t-rex.

“Gli anelli ampiamente distanziati indicano una crescita più rapida e gli anelli stretti ci dicono che l’animale stava crescendo più lentamente”.Michael Dimmick (Stony Brook University, New York), primo autore di questa analisi, spiega, pubblicato in scienza Dal 24 febbraio. I risultati presentano un quadro contrastante delle diverse strategie di crescita, alla base sia del gigantismo che della miniaturizzazione osservate nello sviluppo di questo grande campione. Michael Dimmick ei suoi colleghi hanno dimostrato che alcuni individui possono raggiungere un’altezza rispettabile pur mantenendo una crescita sostenibile nel tempo, mentre altri mostrano un notevole “aumento” nei loro anni più giovani. D’altra parte, i più giovani possono vedere il loro tasso di crescita rallentare o addirittura smettere di crescere dopo alcuni anni.

Questo articolo mostra che nei dinosauri la taglia degli adulti, grande o piccola a seconda della specie, era correlata alla velocità di crescita o alla durata di tale crescita, ed è probabile che i due fattori fossero coinvolti in parti uguali.ha commentato il paleontologo Eric Bouvetot, direttore della ricerca emerito presso il Centro nazionale per la ricerca scientifica. Ciò è in contrasto con l’idea spesso espressa secondo cui il tasso di crescita è il principale fattore determinante, ed è un tasso di crescita elevato che consente ai grandi dinosauri di raggiungere rapidamente le loro grandi dimensioni – a differenza, ad esempio, dei coccodrilli, che raggiungono grandi dimensioni perché crescono per così tanto tempo. lungo. . »

Evoluzione di diversi ceppi

Prendiamo ad esempio due tipi della stessa dimensione, Ceratosauroche visse circa 150 milioni di anni fa, era lungo 6 metri e pesava circa 800 chilogrammi, e Majungasauroapparso in Madagascar poco prima dell’estinzione dei dinosauri. Il primo è cresciuto rapidamente, mentre il secondo ha avuto una crescita più lenta rispetto a quanto si osserva oggi negli alligatori.

