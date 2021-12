Ovio: Little Italy di Panos Ioannidis

Ovviamente (come il suo nome si traduce in greco) “Ovio” è sbarcato come una bella ancora italiana nel cuore della città. semplice serata quotidiana e Nel bel ristorante fondato 2 anni fa da Panos Ioannidis insieme a Panos Politis di “Cupola”, non è caduto alcuno spillo. Né fuori, sul molo Apollo accanto ai camini, né dentro i tavolini allestiti davanti al bar o nell’accogliente soppalco sotto i pergolati fioriti.

Nella situazione opposta, l’atmosfera è molto rilassante e persone di tutte le età, da coppie a famiglie e famiglie a gruppi di celebrità, si alternano ai tavoli che spesso si riempiono e si svuotano durante la notte. Non c’è da stupirsi allora che Con il nuovo anno “Ovio” crescerà e si allargherà allo spazio adiacente, Nolan viene quindi ulteriormente avvicinato dall’altro giudice, il maestro chef Sotiris Contizas.

Sapori adesso Un moderno marchio italiano che riprende il look di Panos Ioannidis per Bota’s Kitchen, tuttavia, senza prendere in prestito da altre culture e tecnologie moderne. Stai già entrando nel clima moderno con gli antipasti. Gli arancini dorati e fritti, al posto del riso, sono golosamente ripieni di trachanoto e accompagnati da marmellata di pomodoro dolce e piccante, aromatizzata con peperoni di Sichuan. Vitilo Tonato si veste in costume giapponese e diventa Tonno Tonato, con tranci di tonno leggermente affumicati e crema di tonno leggermente pesante con acciughe, peperoncino, capperi e finocchi. il Il “pettine” predefinito è di nuovo fatto di morbido calamaro e ha la forma di un guscio, Con Tartara Di Gamberi, Pancetta Croccante E Coda Bagna Con Caviale.

il Insolita anche la pizza “Ovio”, perché segue gli standard napoletani, Ma il suo anello è molto simile a un tubo, molto gonfiabile e sottile. Si presenta in una dimensione media e con abbinamenti di ingredienti che se la cavano anche al calpestio, come la marinara con polpo e acciughe o gli asparagi più leggeri che abbiamo abbellito e gustato con un impasto morbido spolverato di bastoncini di asparagi croccanti, prosciutto di buona qualità e buon prosciutto.

Fondamentalmente, monopolio degli interessi Pasta, risotto e altre varietà… Otae. I gustosi spaghetti metà bianchi e metà neri (al nero di seppia) sono un’ottima idea che viene ulteriormente impreziosita dalle fette di triglia, anche se leggermente rosse, nei suoi biscotti, uvetta al brandy e bottarga di bottarga, mentre Frigula arriva con barbabietola rossa, un cous cous ricco e lilla con anguilla affumicata, arancia e mirra Questo muschio.

Abbiamo lasciato i suggerimenti di carne per la prossima volta, ma non ci siamo persi l’ottima crema al basilico e altro tiramisù in una pallina di crema al cioccolato bianco, meringa al caffè espresso e sorbetto al cioccolato amaro a parte.