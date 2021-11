Inghilterra e Italia: Marcus Rashford risponde agli insulti razzisti

“Sono Marcus Rashford, un uomo di colore di 23 anni di Withington Withthenshaw nel sud di Manchester. Se non avessi nient’altro, ho questo”, ha scritto la star del Manchester United in un commovente tweet su Twitter.

Calcio – L’attaccante dell’Inghilterra Marcus Rashford, vittima di insulti razzisti sui social dopo la sconfitta contro l’Italia nella finale degli Europei, ha chiesto perdono lunedì 12 luglio in serata per il suo tiro in porta sbagliato, ma ha sottolineato che “mai scusa per esserlo”.

E per parlare del suo stato d’animo da quando ha sbagliato un rigore, gli insulti razzisti sui social, di cui sono stati vittime anche i compagni di squadra Jadon Sancho e Bukayo Saka, così come i leoni e l’insuccesso ai rigori (3-2 tab per l’Italia ) che ha sancito la sconfitta per 1-1 dell’Inghilterra alla fine dei tempi supplementari).

“Il calcio di rigore è stato l’unico contributo che mi è stato chiesto di dare alla squadra. Mi ha chiesto: ‘Posso segnare anche mentre dormo, quindi perché non può succedere?’ (…) Tutto quello che posso dire è che mi dispiace. Vorrei che fosse successo diversamente.

Il murale è stato vandalizzato con la sua bambola, poi riabilitato

A Withington, un murale di Marcus Rashford è ricoperto di graffiti razzisti. “Puoi criticare la mia prestazione tutto il giorno, il rigore non è stato abbastanza buono, sarebbe dovuto arrivare, ma non mi scuserò mai per essere me stesso”, ha detto il giocatore, che ha anche twittato una foto di questo murale in bianco e nero, come i graffiti erano ricoperti di bandiere inglesi o Le lettere sono multicolori, spesso a forma di cuore.

Orgoglioso di far parte della prima selezione inglese a raggiungere la finale in 55 anni, Marcus Rashford ha salutato la “fratellanza indissolubile (…)” che ora associa ad altri giocatori internazionali.

Gli insulti razziali nei confronti di Saka e Sancho sono stati condannati all’unanimità lunedì in Inghilterra, dove i giocatori sono vittime del razzismo online da anni. Durante il periodo dell’Euro, i Tre Leoni si sono messi in ginocchio per denunciare il razzismo, posizione ampiamente commentata, ea volte criticata, in Inghilterra. La polizia sta conducendo un’indagine dopo quest’ultima ondata di insulti razzisti.

