Durante i Campionati d’Inghilterra e d’Italia a Euro 2021, Prince George si è distinto

Frank Augustin via AFP La reazione del principe George al gol dell’Inghilterra durante la finale non è passata inosservata (Foto di Frank Augustine/Paul/AFP)

Infatti, quando Luke Shaw ha aperto le marcature dal primo minuto, il ragazzino, vestito in giacca e cravatta, ha lasciato esplodere la sua gioia, un grande sorriso estatico sulle labbra, condividendo lo sguardo di conoscenza di suo padre. Sui social molte persone sono influenzate dalla passione del giovane tifoso.

Euro 2021 – La sua testolina bionda e raggiante nessuno se l’è cavata. Il principe George e i suoi genitori, il principe William e la duchessa di Cambridge, hanno assistito da vicino alla finale del campionato europeo 2021 tra Inghilterra e Italia, domenica 11 luglio. Dal palco solenne, la famiglia reale dei Tre Leoni ha esultato e il giovane principe non ha nascosto il suo entusiasmo.

“La tristezza sul volto del principe George rappresenta tutta l’Inghilterra”.

C’erano persone molto brave sugli spalti per questa finale: oltre alla famiglia reale britannica, l’attore Tom Cruise, che è a Londra per le riprese di “Mission Impossible”, è venuto a tifare per la squadra inglese. Era anche seduto accanto a David Beckham.