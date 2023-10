Nuova policy Xbox – Dì addio agli accessori non ufficiali da novembre grazie a “Errore 0x82d60002”

Cosa hai bisogno di sapere

A partire dal 12 novembre 2023, Microsoft non consentirà più l’uso di accessori di terze parti non autorizzati con le sue console Xbox.

I giocatori segnalano un messaggio di avviso che appare su Xbox quando collegano accessori non autorizzati, informandoli della data in cui il loro accessorio verrà bloccato con “Errore 0x82d60002”.

Xbox consiglia di restituire l’accessorio e di fare riferimento invece all’elenco dei prodotti approvati sul proprio sito Web.

Il messaggio viene visualizzato a causa dell’ultima versione della console, che si dice causi problemi con la console quando si utilizzano questi accessori di terze parti.

Abbiamo sentito da fonti che hanno familiarità con i piani di Microsoft che ciò potrebbe essere correlato all’espansione da parte di Microsoft del suo programma per controller wireless Xbox certificati di terze parti. La maggior parte dei controller Xbox di terze parti ora sono cablati. Windows Central ha contattato Microsoft per un commento.

Con uno sviluppo importante per gli utenti Xbox, l’era della manomissione della console per utilizzare accessori non approvati sta volgendo al termine. Xbox ha preso una posizione definitiva istituendo una nuova politica che impedisce l’uso di accessori non autorizzati con le sue console, in vigore dal 17 novembre.

Questa decisione ha già iniziato a risuonare nella comunità dei giocatori e molti hanno già ricevuto un avviso sulle proprie console sotto forma di messaggio di errore. 0x82d60002.

Un messaggio di errore viene visualizzato sulla console Xboc quando l’accessorio è collegato (Credito immagine: futuro)

Il messaggio di errore afferma quanto segue:

“L’accessorio connesso non è autorizzato. L’utilizzo di accessori non autorizzati danneggia la tua esperienza di gioco. Per questo motivo, l’uso degli accessori non autorizzati sarà vietato a partire dal 12/11/2023.

Per assistenza sulla restituzione, verifica con il negozio da cui proviene o contatta il produttore. Per vedere le estensioni supportate, vai a www.xbox.com/accessories. (0x82d60002).”

Tieni presente che l’immagine del messaggio di errore proviene da una console con sede nel Regno Unito, quindi la configurazione di testo e data varierà.

Ho ricevuto questo messaggio di errore quando un membro della mia famiglia mi ha segnalato che la sua console Xbox One non funzionava. La console, per usare un eufemismo, sembra una versione economica del vero affare: un’atmosfera da “abbiamo le console Xbox a casa”, come dicono i ragazzi. Non sorprende che si sia rifiutato di funzionare con la sua Xbox, cosa che l’ha lasciata estremamente frustrata.

Non solo hai ricevuto il messaggio di avviso e il codice di errore 0x82d60002, ma la console in realtà non ha funzionato con Xbox. Ho chiesto una foto del controller e non sono rimasto sorpreso dal fatto che non funzionasse, dato che l’adattatore incluso sembra qualcosa che ottieni gratuitamente sul fondo di una scatola di cereali.

Il controller Xbox di mio cugino che sembra provenire da Wish.com (Credito immagine: Jennifer Young – Windows Central)

Scherzi a parte, il messaggio che ha ricevuto sulla sua console era interessante e, dopo ulteriori ricerche, è diventato chiaro che si trattava di qualcosa di più di un semplice problema occasionale con una console storta. È un grande cambiamento che interesserà tutti gli accessori che non portano il marchio di approvazione Xbox. Ciò è reso più chiaro da Xbox che reindirizza l’utente alla sua vetrina ufficiale.

Un marchio che sente il calore di questo cambiamento imminente è Brook Gaming, noto per i suoi accessori di gioco di terze parti. Quando sono emerse segnalazioni di problemi con alcuni dei loro prodotti, si sono rivolti a X (precedentemente noto come Twitter) per risolvere il problema.

Aggiornamento del problema del prodotto relativo alla console Xbox pic.twitter.com/QK0N41LmHW20 ottobre 2023 Vedi altro

Il post di Brook Gaming dice:

“Cari giocatori, apprezziamo profondamente il vostro incrollabile supporto e interesse per Brook. Riteniamo necessario condividere con voi informazioni importanti riguardanti i nostri prodotti relativi alla console Xbox, che potrebbero subire interruzioni funzionali nel prossimo futuro.

recentemente. Abbiamo ricevuto feedback dai giocatori riguardo a questi prodotti quando vengono utilizzati sulle console Xbox (Ultima versione del sistema operativo 10.0.25398.2266. Rilasciata il 16/10) mentre giochi online. Potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore: “L’interno connesso non dispone di licenza”. Siamo molto spiacenti per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causarti. Il team di ingegneri di Brook è pienamente impegnato nello sviluppo di una soluzione per mantenere la qualità e la funzionalità del prodotto. Vi preghiamo di confidare nel fatto che non risparmieremo alcuno sforzo nell’individuare potenziali soluzioni. Non appena saranno disponibili ulteriori aggiornamenti. Ti informeremo immediatamente attraverso le nostre piattaforme ufficiali della community”.

I prodotti influenti elencati per marchio sono:

Adattatore Wingman XB2

Piastra da combattimento XB

Con funzioni parziali sui pannelli di combattimento UFB e sugli adattatori del volante interessati.

La dichiarazione di Brook Gaming evidenzia una serie di problemi che hanno afflitto le estensioni di terze parti senza licenza, soprattutto dopo il lancio della versione per console 10.0.25398.2266, rilasciata il 16 ottobre. È interessante notare che, scavando più a fondo, sono stati rivelati post di Reddit risalenti a settembre, in cui gli utenti di Reddit hanno espresso preoccupazioni su un’ampia gamma di accessori, inclusi joystick e volanti da corsa come il Thrustmaster TMX Pro. Questo marchio appare regolarmente su questo sito e nelle nostre discussioni sui migliori volanti per Xbox.

Sebbene non sia chiaro quanti prodotti siano interessati da questo problema, non vi è ancora alcuna indicazione che abbia interessato le estensioni Cronus o XIM. Gli accessori Cronus e XIM sono controversi perché consentono agli utenti di imitare un mouse e una tastiera come un controller Xbox. Questa funzione offre loro un vantaggio competitivo nei giochi FPS come Call of Duty, poiché offre una maggiore velocità di rotazione e funzionalità di fuoco rapido senza sacrificare la mira assistita. Tuttavia, le estensioni XIM e Cronus sono state utilizzate anche per scopi di accessibilità. Finora non abbiamo visto alcuna prova che questi tipi di accessori saranno interessati dalle ultime modifiche poiché Xbox storicamente non è stata in grado di rilevarli, ma stiamo indagando.

Perché Microsoft sta facendo questo?

Le nostre fonti indicano che Microsoft sta eliminando le restrizioni sulla capacità dei produttori di hardware di terze parti di creare accessori wireless per la serie Xbox Infatti, quest’anno abbiamo visto il lancio del PowerA MOGA XP-Ultra, che è tra i primi controller wireless ufficiali di terze parti che non è solo un controller Xbox standard riprogettato o un titolare di brevetto come alcuni accessori SCUF.

Gli eccellenti controller Xbox come il Razer Wolverine V2 Chroma sono delusi solo dal fatto che sono cablati. In precedenza Microsoft non aveva un percorso semplice per i produttori di terze parti per ottenere la connettività wireless nei propri controller, con le cuffie che ottenevano l’approvazione solo tramite un chip di sicurezza proprietario di Microsoft. Ora, abbiamo sentito che Microsoft ha un processo di approvazione per i controller wireless ufficiali di terze parti e questa nuova restrizione potrebbe essere il risultato di nuove misure di sicurezza per porre limiti agli input che potrebbero ingannare il gameplay o iniettare vantaggi ingiusti.

Lo svantaggio, ovviamente, è che la nuova politica di Xbox riguarda molti accessori “giusti”, soprattutto nel caso dei controller per giochi di combattimento e altri accessori simili.

Ciò influirà sulle mie estensioni di terze parti?

I prodotti con licenza ufficiale di terze parti non saranno interessati (Credito immagine: Jennifer Young – Windows Central)

Finché utilizzi un prodotto di produttori che hanno ufficialmente pagato una licenza Xbox, dovresti essere al sicuro. Marchi come Turtle Beach, Razer e altri presenti negli elenchi delle migliori cuffie Xbox e dei migliori controller Xbox rientrano in questa categoria e non saranno interessati dalla recente modifica. Le cuffie wireless necessitano già di un chip di sicurezza certificato Microsoft per integrare la connettività wireless su Xbox, ma sembra che questo venga ora ampliato più ampiamente per includere anche controller e accessori simili.

Il problema sembra riguardare i marchi che non hanno ottenuto questa licenza ma continuano a commercializzare i loro prodotti come compatibili con Xbox. Sembra che Microsoft stia bloccando attivamente questi elementi.

Windows Central ha contattato Microsoft per un commento sulla decisione.