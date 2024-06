Far morire di petrolio un motore può portare a guadagni di potenza ampi e rischiosi

È domenica, domenica, domenica e ho uno spettacolo per te! No, non è un'altra muscle car devastante, ma è una questione di prestazioni! Desideri più potenza ma hai poco denaro, ricambi e tempo? Quindi non guardare oltre la coppa dell'olio.

Mi sono solo arrabbiato, vero? Beh, non ho detto prosciugato Fino in fondo. Se hai un vivo interesse per gli sport motoristici e le gare di resistenza, probabilmente sai di cosa stiamo parlando qui. È stato a lungo detto che un motore con molto meno olio del normale produrrà più cavalli, perché c'è meno fluido da spingere e muovere nel basamento, quindi più potenza viene inviata alle ruote. Ora, un nuovo test non solo ha dimostrato che ciò è vero, ma ha misurato i guadagni di potenza derivanti dalla carenza di petrolio in un motore GM LS V8, fino a un aumento del 10% di potenza durante il funzionamento a livelli pericolosamente bassi.