Come ottenere Annihilap in Pokémon Go

sterminio È apparso per la prima volta su Pokemon Go Come parte dell'evento “Grandi Battaglie” nel gennaio 2024.

Combattimento di nona generazione e tipo stealth Evolve da PrimeapeEntrambi fanno parte della linea evolutiva Gen 1 Mankey.

Ci sono requisiti speciali che devono essere soddisfatti prima di poter evolvere Primeape, ma ci sono alcuni trucchi per accelerare il processo se vuoi mettere le mani su Annihilape il più rapidamente possibile.

Come far evolvere Primeape e ottenere Annihilape in Pokémon Go

Dopo l'arrivo dell'evento “Raging Battles” nel gennaio 2024, puoi far evolvere Primeape in Annihilap Sconfiggi 30 Pokémon spettrali o psichici in battaglia mentre Primeape è il tuo assistente.

Inoltre, sappilo Non è necessario che Primeape sconfigga questi Pokémon o partecipi alla lotta Per far avanzare questi requisiti di sviluppo. In altre parole, Primeape deve semplicemente essere tuo amico mentre sconfiggi i tipi Spettro e Psico con altri Pokémon.

Anche con questo in mente, in superficie, ci vuole un po' di fortuna per incontrare quei tipi specifici nelle palestre, nei raid o nella Lega Lotte Go. Fortunatamente, ci sono alcuni metodi che puoi utilizzare Velocità durante questo processoCompreso:

Combattere un amico in battaglie locali con il suo gruppo pieno di Pokémon di tipo Spettro o Psico di basso livello

Trova il Team Rocket con una squadra di Pokemon Spettro o Psico, sconfigge i primi due Pokemon, poi perde intenzionalmente la battaglia e la rigioca

Combattere Blanche (che si trova nell'area di allenamento in fondo alla schermata di battaglia) nella Master League, che avrà Metagross nella sua formazione (grazie Self Branch Road per avere informazioni!)

Immagine: Niantic/The Pokémon Company

Il metodo “Combatti un amico” è di gran lunga il più veloce, ma richiede che tu abbia qualcuno disposto a combatterti ancora e ancora (assicurati di ricambiare il favore in modo che possa sviluppare il proprio Primeape), o avere un account secondario su un altro dispositivo e percorrendo i passaggi da solo.

Combattere Blanche è forse l'opzione più conveniente in solitario, ma è anche il metodo che richiede più tempo. In ogni caso, queste cose accadono più velocemente del normale, quindi provaci se desideri ottenere l'Annihilape il più rapidamente possibile.

Annihilap può essere brillante in Pokémon Go?

Nella sua prima apparizione, L'annientamento può essere brillante Pokemon Go. Questo perché i Pokémon precedenti della serie Evolution, Mankey e Primeape, sono già idonei. (Sono apparsi per la prima volta come parte dell'evento “Battle Showdown” nel marzo 2019.)

Ciò significa che se hai già un Mankey o un Primeape brillante, puoi stare certo che alla fine diventerà un Annihilape brillante quando finalmente lo evolverai.