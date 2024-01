Adobe migliora le funzionalità audio in Premiere Pro

Adobe ha annunciato le principali funzionalità del flusso di lavoro basato sull’intelligenza artificiale in Premiere Pro. I miglioramenti includono maniglie di dissolvenza interattive, badge audio, badge di effetti, forme d'onda ridisegnate nella timeline e un widget vocale basato sull'intelligenza artificiale migliorato. Maggiori dettagli di seguito.

Disponibili oggi in versione beta, le innovazioni di Premiere Pro includono maniglie di dissolvenza interattive sulle clip nella timeline in modo che gli editor possano semplicemente fare clic e trascinare per creare una varietà di dissolvenze audio personalizzate. Inoltre, i nuovi tag di categoria audio basati sull’intelligenza artificiale identificano e classificano automaticamente le clip con icone per dialoghi, musica, effetti sonori o rumore ambientale, offrendo agli editor l’accesso con un clic agli strumenti più rilevanti per ciascun tipo di audio. I badge clip riprogettati rendono più semplice vedere quali clip hanno effetti, aggiungere rapidamente nuovi effetti o regolare le impostazioni degli effetti. Le forme d'onda più moderne e intelligenti si ridimensionano dinamicamente quando si modifica l'altezza della traccia, mentre i colori delle clip migliorati semplificano la visualizzazione e l'utilizzo dell'audio sulla timeline.

Ecco i punti salienti descritti da Adobe:

Maniglie di dissolvenza interattive: gli editor possono creare transizioni audio personalizzate più velocemente che mai trascinando le maniglie delle clip per creare dissolvenze audio. Nuovo badge Audio principale con tag di categoria audio: l'intelligenza artificiale tagga automaticamente le clip audio come dialoghi, musica, effetti sonori o atmosfera e aggiunge una nuova icona in modo che gli editor abbiano accesso immediato con un clic ai controlli giusti per il lavoro. Distintivi di influenza: I nuovi indicatori visivi rendono più semplice vedere quali clip hanno effetti, aggiungere rapidamente nuove clip e aprire automaticamente i parametri degli effetti direttamente dalla sequenza. Forme d'onda ridisegnate nella timeline: le forme d'onda si ridimensionano in modo intelligente man mano che l'altezza della traccia cambia sulle clip, mentre nuovi fantastici colori rendono le sequenze più facili da leggere. Guarda il video che riassume queste funzionalità:

Il suono crea significato e aggiunge impatto a film e video: ha il potere di aiutare a raccontare una storia e commuoverci in modi che le immagini da sole non possono fare. Siamo orgogliosi di offrire ai registi nuovi flussi di lavoro che semplificano l'editing audio. Pertanto, che si tratti di professionisti audio nuovi o esperti, Premiere Pro consente di trovare lo strumento perfetto in modo più semplice e veloce. Ashley Steele, vicepresidente senior e direttore generale, Adobe Creative Cloud

Oltre alle nuove funzionalità audio disponibili oggi in Premiere Pro (beta), lo strumento di miglioramento vocale basato sull'intelligenza artificiale di Adobe, che rimuove istantaneamente il rumore indesiderato e migliora i dialoghi registrati male, sarà generalmente disponibile per tutti. Primo Pro Clienti a febbraio. Questo strumento è qualcosa che speriamo di avere Soluzione DaVinci Anche. Non avrai più bisogno di un microfono. Puoi registrare solo su iPhone. Quindi, con l'aiuto del nuovo strumento di specifica, sarai in grado di ripulire l'audio. Funziona (quasi) perfettamente.



Il sondaggio annuale del Sundance Institute di quest'anno ha rilevato che Premiere Pro è il software di editing video più popolare al festival, utilizzato da più della metà (57%) dei film del Sundance. Adobe

La possibilità di apportare modifiche rapide alle tracce audio all'interno dell'interfaccia della timeline è essenziale e costituisce una funzionalità “must have” presente in tutti i moderni NLE. Quindi sì, questo aggiornamento (beta) è molto gradito. Inoltre, anche l'utilizzo della tecnologia AI per migliorare la registrazione audio è una funzionalità irrinunciabile e speriamo che una funzionalità simile venga implementata su DaVinci Resolve e altri dispositivi. Final Cut Pro appena possibile. Inoltre, Adobe ha dichiarato: “Il sondaggio annuale del Sundance Institute di quest'anno ha rilevato che Premiere Pro è il software di editing video più popolare al festival, utilizzato da più della metà (57%) dei film del Sundance”. Ciò significa che i principali creatori indipendenti hanno scelto PP come NLE principale e questo rappresenterà un notevole passo avanti per Premiere Pro.



