Sperimenta immagini e dettagli più epici sul Galaxy S23 Ultra – Samsung Newsroom Italia

Ultra, Rinato. Per mettere le capacità di imaging professionale nelle mani degli utenti, Samsung innova costantemente la tecnologia delle fotocamere e dei sensori degli smartphone. La nuova fotocamera del Galaxy S23 Ultra è dotata di tecnologia premium. Samsung ha confezionato il sensore più grande del Galaxy,1 Pixel che assorbono la luce e varie tecnologie avanzate in una fotocamera professionale alimentata da ISOCELL HP2, un sensore di immagine da 200 MP.

Il sensore di immagine ISOCELL HP2 aiuta gli utenti a catturare dettagli epici per foto straordinarie, anche in condizioni difficili. È il sensore più grande mai visto su un dispositivo Galaxy, con 200 milioni di pixel che migliorano la nitidezza dell’immagine migliorando l’aspetto dei colori in ogni pixel. Oltre a più megapixel, la struttura dei pixel migliorata, la tecnologia pixel binning, l’autofocus veloce e le funzionalità HDR consentono a qualsiasi utente di acquisire contenuti enormi e dettagli fini in una varietà di situazioni per offrire un’esperienza fotografica eccezionale.

Racconti epici con dettagli epici

Il numero di pixel su un sensore determina il modo in cui vengono determinati i dettagli all’interno di un’immagine. Man mano che le immagini digitali crescono, più informazioni consentono maggiori dettagli.

Un’immagine da 200 MP è 16 volte più grande con 16 volte più informazioni rispetto a un’immagine da 12,5 MP. Ciò significa che l’immagine mantiene il suo livello di dettaglio anche dopo il ritaglio. Quando ingrandisci un’immagine per ritagliarla, l’immagine di solito appare sfocata a causa della mancanza di pixel nell’immagine. Ma questo non è un problema con il Galaxy S23 Ultra. Ad esempio, anche se un’immagine da 200 MP viene ritagliata a metà, sia verticalmente che orizzontalmente, l’immagine risultante da 50 MP mantiene dettagli incredibilmente ricchi. Inoltre, ISOCELL HP2 utilizza un avanzato algoritmo di deep learning per produrre immagini da 200 MP con colori e dettagli più accurati, resi possibili da ISOCELL HP2. Che tu stia ingrandendo o ritagliando le foto, sperimenta dettagli nitidi e chiari con Galaxy S23 Ultra con ISOCELL HP2.

Ogni pixel racconta una storia

Per migliorare le prestazioni di ogni singolo pixel di ISOCELL HP2, Samsung ha ottimizzato la struttura dei pixel per assorbire più luce che mai. ISOCELL HP2 presenta una struttura pixel ridisegnata, Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), che migliora l’aspetto del colore e dei dettagli in ogni pixel, anche in alcune delle condizioni più luminose.

Scatta con la precisione di cui hai bisogno

Pensi che tutte le immagini dovrebbero essere larghe 200 milioni di pixel? Con il versatile ISOCELL, non devi preoccuparti. Progettato specificamente con Tetra2Tecnologia pixel L’ISOCELL HP2 all’interno del Galaxy S23 Ultra garantisce una qualità ottimale offrendo agli utenti la precisione tra cui scegliere. Riunisce fino a 16 singoli pixel in un’unica unità, che agisce quindi come un unico grande pixel.

Pertanto, il sensore ISOCELL HP2 offre opzioni di output da 200 MP, 50 MP e 12 MP che consentono all’utente di modificare la risoluzione in base alle proprie esigenze. Nella modalità predefinita, ISOCELL HP2 produce un’immagine da 12 megapixel combinando 16 pixel in un unico grande pixel. Quando hai bisogno di un’immagine di qualità superiore, puoi scegliere la modalità 200 MP e ISOCELL HP2 produce l’immagine con dettagli ricchi.

Notte: illumina la notte

Le funzionalità di fotografia notturna di Galaxy S23 Ultra hanno migliorato l’esperienza fotografica degli utenti in ambienti bui. Galaxy S23 Ultra è dotato della tecnologia di elaborazione del segnale di immagine AI che regola i dati salvati sul sensore di immagine per migliorare la tonalità del colore e la qualità dell’immagine. Inoltre, Tetra2La tecnologia Pixel è un fattore abilitante importante per la capacità avanzata di fotografia notturna. In condizioni di scarsa illuminazione, ISOCELL HP2 unisce i pixel vicini in uno, consentendo loro di agire come un singolo pixel da 2,4 µm con 12 megapixel per assorbire più luce in un singolo pixel. Questa tecnologia aumenta la sensibilità alla luce dei pixel del Galaxy S23 Ultra per fornire immagini più nitide in condizioni di scarsa illuminazione con meno rumore.

Scatti più nitidi con messa a fuoco automatica migliorata

Per catturare chiaramente scene ad alta azione con il Galaxy S23 Ultra, ISOCELL HP2 è dotato della tecnologia Super QPD per una messa a fuoco automatica più rapida. Con Super QPD, ogni pixel viene utilizzato per il rilevamento di fase, rispetto a solo il 3% dei pixel nel suo predecessore da 108 MP. Di conseguenza, vengono utilizzati 200 milioni di pixel per mettere a fuoco i fattori – Portare la messa a fuoco automatica al livello successivo. Coprendo ogni minuscolo obiettivo ci sono quattro pixel di messa a fuoco automatica adiacenti, che consentono al sensore di rilevare il movimento sia in direzione orizzontale che verticale.

Cattura video fluidi e vibranti

ISOCELL HP2 aiuta il Galaxy S23 Ultra a girare video 4K e 8K dettagliati che producono un’esperienza cinematografica. Utilizzo di ISOCELL HP2 in modalità 50 MP, che combina quattro pixel in un unico grande pixel con Tetra2Con la tecnologia pixel, il Galaxy S23 Ultra è in grado di catturare video 8K con colori brillanti e chiari e un angolo più ampio rispetto al suo predecessore.

ISOCELL HP2: equipaggiato in modo epico

Il sensore di immagine ISOCELL HP2 alimenta la fotocamera di livello professionale del Galaxy S23 Ultra con una tecnologia avanzata che consente maggiori dettagli, indipendentemente dall’ambiente. Puoi registrare ogni momento in alta definizione – L’autofocus veloce ti consente di catturare senza sforzo il movimento nell’immagine, mentre il tetra2La tecnologia Pixel consente di realizzare video 8K con grandangolo. Sia in movimento che in condizioni di scarsa illuminazione o sole splendente, il nuovo sensore di immagine offre immagini come nessun altro. Sperimenta colori vivaci, risoluzione nitida e qualità dell’immagine professionale in ogni situazione.

*Samsung ha annunciato per la prima volta la sua tecnologia ISOCELL nel 2013, che riduce la diafonia cromatica tra i pixel posizionando una barriera fisica, consentendo ai pixel di dimensioni più piccole di ottenere una maggiore fedeltà cromatica. Sulla base di questa tecnologia, Samsung ha introdotto il suo primo sensore di immagine da 1,0 μm pixel nel 2015 e un sensore da 0,9 μm pixel nel 2017. Nel giugno 2018, Samsung ha introdotto una tecnologia di isolamento dei pixel migliorata, ISOCELL Plus. Nel 2020, Samsung ha introdotto un sensore di immagine da 1,2 μm, il primo dispositivo a offrire le tecnologie Dual Pixel e Tetrapixel. Nel 2021, Samsung ha introdotto il primo sensore di immagine da 0,64 µm del settore e continua a innovare con varie tecnologie.

1 Pixel da 0,6 micrometri (µm) in formato ottico 1/1,3″.