Alan Wake 2 Elenco completo delle cose da fare: tutti i capitoli di Alan Wake e Saga Anderson

Alan Wake 2 è un brutale sequel di Remedy, il più grande gioco dello studio fino ad oggi con oltre 20 ore di gioco per tenerti incollato. Ma esattamente quante classi puoi aspettarti per ogni eroe? Ecco il resoconto completo.

Tredici anni dopo il cliffhanger dell’originale, Remedy è finalmente stato all’altezza delle aspettative per un sequel, rilasciando Alan Wake 2 con un successo di critica quasi unanime. Essendo il più grande balzo in avanti dello studio fino ad oggi e con il suo perno nel genere horror, lo abbiamo elogiato nella nostra recensione come una delle nuove uscite più brillanti del 2023.

Invece di trascorrere l’intero viaggio con lo scrittore tormentato, Alan Wake 2 introduce un nuovo protagonista nella saga di Anderson. Ma quanto tempo trascorri con ciascuno dei due personaggi principali del gioco?

Ecco il riassunto completo di ogni missione in Alan Wake 2 sia per il personaggio titolare che per il nuovo arrivato.

Alan Wake 2 divide il tuo tempo tra due personaggi principali.

Quanti capitoli ci sono in Alan Wake 2?

Alan Wake 2 presenta 19 missioni della storia in totale, 10 delle quali da trascorrere nei panni di Saga e le restanti nove nei panni dello stesso Alan Wake.

Nei primi capitoli, Remedy ti tiene per mano mentre gli sviluppatori ti presentano entrambi i personaggi. In breve tempo, tuttavia, sarai in grado di passare da una coppia all’altra al volo, progredendo nella storia nell’ordine che preferisci.

Quindi, sia che tu proceda come un singolo eroe o divida equamente il tuo tempo, probabilmente vorrai sapere quante classi ha ciascun personaggio. Ecco l’elenco completo per tenerti aggiornato.

La lista delle cose da fare di Saga Anderson

Restituisce 0: Adorazione

Ritorno 1: Invito

Dietro 2: Cuore

Ritorno 3: Ragazza del posto

Ritorno 4: Nessuna possibilità

Ritorno 5: Gli Dei Antichi

Ritorno 6: zero

Ritorno 7: Evocazione

Difesa 8: Dervest

Ritorno 9: Torna a casa

La lista delle cose da fare di Alan Wake

Inizio 1: a tarda notte

Inizio 2: Casey

Inizio 3: L’inseguimento

Inizio 4: cantiamo

Inizio 5: Stanza 665

Inizio 6: Indietro

Inizio 7: Maschere

Inizio 8: il film di Zain

Inizio 9: andato

Questa è la sinossi completa di ogni capitolo di Alan Wake 2, almeno per ora. Con due importanti espansioni pianificate, ci sarà sicuramente molto che ti riporterà a Bright Falls nel prossimo futuro.

Non solo, ma New Game Plus e l’aggiunta della difficoltà Incubo potrebbero anche aggiungere molta rigiocabilità, quindi ti terremo aggiornato qui se ci sono capitoli futuri che cambieranno le cose.