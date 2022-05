Non sono riuscito a mantenere tutte le mie promesse, il primo mandato è stato un processo di apprendimento – il capo della UW NPP fa appello ai delegati

SB Kangberry, presidente dell’Upper West Territory del New National Party, dice che sta cercando un secondo mandato perché non è stato in grado di mantenere tutte le sue promesse negli ultimi quattro anni.

Secondo lui, gli ultimi quattro anni sono stati un processo di apprendimento.

Il 74enne docente di inglese in pensione dell’Università dell’Arabia Saudita ha vinto la presidenza regionale dell’Upper West dell’NPP quattro anni fa con una sfilza di promesse.

Ha detto che con un’altra opportunità come leader del partito, sarebbe stato in grado di ottenere più di quanto ha ottenuto negli ultimi quattro anni.

Sono state fatte delle promesse, ma sfortunatamente non siamo state in grado di mantenere tutte quelle promesse. Ricorda quando stavo entrando, ho detto che avrei smesso di barare al programma di alimentazione scolastica, sfortunatamente non sono riuscito a fermarlo. Ho pensato che potrebbe essere per un anno o due. Sfortunatamente, avevo bisogno di tutti e quattro gli anni per imparare.

Presidente regionale dell’Upper West del New National Party, SB Kangbury

“Ora è il momento di fare il lavoro e spero che con il prossimo gruppo di quattro anni sarò in grado di ottenere più di quanto ho realizzato in precedenza”, ha detto.

SB Kangbere è stato sfidato dall’uomo d’affari Alhaji Tuiba Mahama che è in lizza per la presidenza regionale del partito per la terza volta.

Alhaji Tuyina Mahama ha detto che il morale del partito nell’Upper West è calato e che ci vorrebbe un presidente del suo calibro per galvanizzare il sostegno nella regione.

Il respiro della festa si è calmato così tanto che la gente dice che la festa sta morendo nella zona. Quindi la festa ha bisogno di un giovane vivace come Haji Tuiba Mahama per facilitare la festa in termini di attività e organizzazione del partito. Se venissi nell’Upper West, diresti che l’unico partito qui è la National Dialogue Conference, e questo ha qualcosa a che fare con la leadership del partito. Il mio messaggio è che dovrebbero provare anche me e darò quello che ho.

Haji Tuyina Mahama

Il Nuovo Partito Nazionale terrà le sue elezioni regionali dal 27 maggio al 29 maggio 2022.

Il corrispondente regionale di Joy News nella regione dell’Upper West, Rafiq Salam, ha rivelato che ci sono 35 candidati in lizza per le dieci posizioni esecutive regionali nella regione.