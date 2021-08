‘Nazi’s raus! ’, bijten de Duitse antivaxers politieagenten toe

In Berlijn speelden politie en coronademonstranten afgelopen weekend kat-en-muis. Op zaterdag had de rechter een aantal aangemelde demonstraties verboden. Zondagmorgen sloot de politie centrale verzamelplekken zoals het plein rond het Brandenburger Tor af.

Maar plukken demonstranten zwierven zondag toch doorway de stad, steeds zijstraten kiezend om politieblokkades te omzeilen. Een groep jongeren met een spandoek ‘Studenten staan op’ vond zijn weg by means of de Kurfürstenstrasse. Doorway de Kantstrasse zwermde een delegatie uit Beieren, een enkeling gehuld in een regenboogkleurig eenhoornpak.

Later op de dag blokkeerde de politie bruggen om de weg richting het centrum af te snijden. Bij pogingen van de demonstranten om door de afzettingen heen te breken, kwam het tot confrontaties. De demonstranten riepen de agenten toe „Nazi’s raus” en „Wij zijn Duitsers, jullie niet”.

De coronademonstratie was de culminatie van wekenlange oproepen van Duitse coronasceptici, de zogeheten Querdenker, om in het verweer te komen tegen wat zij zien als vaccinatiedwang. De datum, 1 augustus, was bewust gekozen: vorig jaar augustus waren er ook grote demonstraties tegen coronamaatregelen in Berlijn. Het Rijksdagsgebouw werd toen bestormd en de trappen ervan kortstondig ingenomen. Zondag waren enkele duizenden mensen op de been. De politie pakte vijfhonderd demonstranten op.



Tot frustratie van de protesterende antivaxers kwam ook in Duitsland de afgelopen weken een discussie op gang in excess of het verlenen van meer rechten aan gevaccineerden. Die discussie wordt weliswaar omzichtig gevoerd, maar steeds meer politici zijn het erover eens dat gevaccineerden een heel ander en vooral veel vrijer najaar te wachten staat dan ongevaccineerden.

De eerste tekenen zijn al zichtbaar, nu Duitse vakantiegangers terugkeren. Ongevaccineerden moeten in quarantaine als ze in ‘virusvariant-gebieden’ zijn geweest, of zich laten testen als ze in een risicogebied op reis waren. Gevaccineerden mogen zonder verdere beperkingen reizen.

Onenigheid binnen CDU

Hoe die discussie verder zal verlopen, moet zich nog uitkristalliseren. Binnen regeringspartij CDU is vooral de onenigheid opvallend: voorzitter en kandidaat-kanselier Armin Laschet vindt dat mensen die een negatieve sneltest kunnen overleggen dezelfde rechten moeten hebben als voor diegenen die zijn ingeënt. Partijgenoot en minister van algemene zaken Helge Braun (CDU) meende vorige 7 days zondag in Bild dat alleen gevaccineerden naar eating places en bioscopen moeten kunnen.

Markus Söder, voorzitter van zusterpartij CSU en minister-president van Beieren, vindt dat ongevaccineerden zelf voor hun coronatests moeten gaan betalen. Ondertussen ruziet hij openlijk achieved zijn Beierse minister van Financiën en coalitiepartner Hubert Aiwanger (Freie Wähler) omdat die zich „nog niet” heeft laten vaccineren.

Gevaccineerden staat een vrijer najaar te wachten dan ongevaccineerden

‘Zachte’ vaccinatiedwang, zoals het verbinden van toegang tot bioscopen of horeca aan vaccinatie, heeft in Duitsland vermoedelijk wel influence: de vaccinatiebereidheid is groot, maar velen, vooral jongere generaties, zien de noodzaak van een prik niet in omdat ze niet bang zijn zelf ziek te worden. Voor die groep zouden additional privileges een laatste zetje kunnen zijn om gehoor te geven aan de vaccinatie-uitnodiging.



Volgens het Robert Koch-Institut, het Duitse RIVM, is zo’n 88 procent van de Duitse bevolking bereid zich te laten inenten. 52 procent is reeds volledig gevaccineerd. Als de mensen die geen principieel bezwaar tegen een vaccin hebben zich ook laten prikken, zou Duitsland in de buurt van groepsimmuniteit kunnen komen, denkt het instituut. En daardoor zouden uiteindelijk ook antivaxers weer naar cafés en golf equipment kunnen.

