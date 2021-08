Nieuw-Zeelandse premier verontschuldigt zich voor zwarte bla…

De Nieuw-Zeelandse leading Jacinda Ardern heeft zich verontschuldigd voor een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het land: de Dawn Raids. De razzia’s waren racistisch geïnspireerde arrestaties van immigranten wiens visa verlopen waren.





In een ceremonie op het stadhuis van Auckland. De premier zat stokstijf stil tijdens de ceremonie waar ze bedekt werd doorway een wit laken. Het laken wordt enkele minuten later on verwijderd en Ardern wordt geknuffeld.

Het kadert in de verontschuldigingen van Ardern aan de ‘Pacifika’ bevolking. In de jaren 50 werden er web heel wat mensen aangetrokken om te komen werken. Mensen van de Pacifische Eilanden zoals Samoa, Tonga en Fiji konden careers vinden in Nieuw Zeeland. Tegen 1970 was de bevolking dan ook gestaag gegroeid. Enkele tegenslagen zorgden voor economische problemen en massale ontslagen op het eiland, wat de Pacifische bewoners het meest trof. De regering besloot daarop massaal te gaan deporteren en mensen wiens visa verlopen waren, konden ’s ochtends bij het ochtendgloren opgepakt worden.

De leading nam deel aan een Samoase ceremonie, waarin iemand om vergiffenis vraagt en tegelijk een publieke vernedering ondergaat. “De gebeurtenissen van vijftig jaar geleden zijn gegrift in de geheugens van zij die het meemaakten. Tot op de dag van vandaag zorgt het voor wantrouwen richting de overheid. En er blijft een onvrede tussen de Pacifische volkeren. We moeten erkennen wat daar gebeurd is”, zei de leading. De regering maakte de belofte dat er meer geld zou gaan naar onderwijs voor de Pacifische bevolking en dat de ‘Dawn Raids’ opgenomen zullen worden in de geschiedenisboeken.