Questo confronta ‘Ya’ di origine indiana con Elon Musk

New Delhi: Diverse persone di origine indiana sono state nominate CEO di queste importanti società estere. Anche il CEO di Twitter Parag Agarwal era nelle notizie pochi giorni fa per questo motivo. Ora si è parlato di un’altra persona di origine indiana. Ma potresti essere sorpreso di sapere che questa persona di origine indiana ha ricevuto un pacchetto di 17.500 crore di rupie all’anno da una startup che produce batterie. Jagdeep Singh è un uomo di origine indiana che ha fatto notizia in tutto il mondo per via del suo stipendio. Sorprendentemente, il suo gruppo rivaleggia con quello di Elon Musk, uno degli uomini più ricchi del mondo.

Anche gli amministratori delegati delle principali aziende mondiali sono rimasti sorpresi nell’apprendere del pacchetto salariale di Jagdeep Singh. Jagdeep Singh ha conseguito un BTech in Informatica presso la Stanford University. Ha inoltre conseguito un MBA presso l’Università della California e una laurea in Informatica presso l’Università del Maryland College. Ha ricevuto un pacchetto da 2,3 miliardi di yen da QuantumScape Corporation.

Secondo un rapporto di Bloomberg, Jagdeep Singh è il fondatore di QuantumScape Corp. In precedenza è stato CEO di Infinera dal 2001 al 2009. Prima del 2001, è stato fondatore e CEO di aziende come Lightra Networks e Airsoft. Ha fondato QuantumScape Corp. nel 2010.

Anche i fondi comuni di Volkswagen e Bill Gates hanno investito in Jagdeep Singh. La società è attualmente valutata 50 miliardi di yen. L’azienda si concentra sulla tecnologia di nuova generazione. Inoltre, i veicoli elettrici possono essere adottati in tutto il mondo. Jagdeep Singh si concentra sulla fornitura di alternative più sicure ed economiche alle batterie agli ioni di litio attraverso i produttori di veicoli elettrici.

Nel frattempo, negli ultimi tempi è stata osservata una nuova tradizione di offrire pacchetti salariali elevati ai massimi dirigenti dell’azienda. Dopo il successo della startup, le aziende crescono rapidamente e offrono ai loro CEO milioni di dollari in pacchetti salariali. Il successo di Tesla ha reso il CEO Elon Musk una delle persone più ricche del mondo.