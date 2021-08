Világ: Izrael továbbra is állítja: Irán támadta meg a teherhajójukat | hvg.hu

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy cáfolata ellenére Irán hajtotta végre csütörtökön a két emberéletet követelő támadást az izraeli működtetésű teherhajó ellen Omán térségében – jelentette vasárnap a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet. Noha az iráni külügyminisztérium azt állította, hogy Izrael vádjai hamisak, de Naftali Bennett a kormány vasárnapi ülésén elutasította Teherán tagadását. “Irán megpróbál kibújni alóla, de egyértelműen kijelentem, hogy övé a felelősség”- jelentette ki Bennett. Az iráni külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy Teherán nem vett részt az Ománi-öbölben a Mercer Street nevű hajó elleni támadásban, miután Izrael Iránt vádolta már néhány órával az incidens után. “Az elmúlt napokban a világ újabb emlékeztetőt kapott az iráni agresszióról, ezúttal a tenger közepén. A hajó elleni drón-támadással az irániak egy izraeli célpontra lőttek” – mondta Bennett. “A magunk eszközeivel át fogjuk adni üzenetünket”- ígért választ az izraeli miniszterelnök a hajó elleni akcióra. “Irán bűnös magatartása nem csak Izraelre nézve veszélyes, hanem a hajózás és a nemzetközi kereskedelem szabadságának globális érdekeit is sérti” – tette hozzá Bennett. “Hírszerzési bizonyítékaink vannak, és elvárjuk, hogy a nemzetközi diplomácia egyértelművé tegye az iráni rezsim számára, hogy súlyos hibát követett el” – hangsúlyozta az izraeli kormányfő. Jaír Lapid külügyminiszter megtárgyalta amerikai és egyesült királyságbeli kollégáival az Irán elleni nemzetközi választ. A valószínűleg drónnal elkövetett támadásban életét vesztette a legénység két, brit illetve román állampolgárságú tagja, de Izraelen kívül eddig egyik ország sem nevezte meg Iránt elkövetőnek. READ – People har ikke tatt ordre fra Trump på flere uker – VG A támadás pontos részletei egyelőre nem ismeretesek. Izraelben ártatlan emberek elleni terrorizmusnak és a tengeri kereskedelmi útvonalak megsértésének nyilvánították az incidenst, és a ynet szerint várhatóan panaszt nyújtanak be az ENSZ Biztonsági Tanácsához. A támadást csütörtökön hajtották végre az Arab-tengeren a libériai zászló alatt közlekedő, japán tulajdonú, izraeli üzemeltetésű Mercer Street nevű közepes méretű tartályhajó ellen, amely a tanzániai Dar es-Salaamból tartott az egyesült arab emírségekbeli el-Fudzseirába, és éppen a középkelet-ománi Dukm kikötővárostól körülbelül 280 kilométerre északkeletre tartózkodott. A Reuters hírügynökségnek hírszerzési jelentéseket ismerő amerikai és európai források is azt mondták, hogy a fő gyanúsított az ügyben Irán, de kormányaik továbbra is bizonyítékokat keresnek ennek alátámasztására.





