Cinque luoghi a tema festivo per celebrare la festa della mamma – Guardian Life – The Guardian Nigeria News – Nigeria e notizie dal mondo

Il 19 marzo è la festa della mamma. La giornata è dedicata alla celebrazione delle mamme. Le madri sono speciali, come direbbero gli Igbo, ‘Nenika’, sono superiori. È oro, il che suggerisce che gli Yoruba ricordano la frase “Iya ni Wura”. Le madri vanno ben oltre per i loro figli e finiscono per sottovalutarli per aver reso la vita così semplice. Questo giorno è una grande occasione per mostrare a tua madre quanto la apprezzi, la ami e la ami. Invece di comprare regolarmente regali, preparare la colazione, comprare fiori, inviare denaro, ecc., è importante cambiare le cose e festeggiare. Perché non provare a portarla in una vacanza piena di divertimento che non dimenticherà in fretta perché ogni mamma fantastica merita una vacanza di lusso? Ci sono molti bei posti dove puoi portare tua madre e garantirle una vacanza piacevole, tranquilla e rilassante.

Sonoma, CaliforniaSonoma: Sonoma è una città nella contea di Sonoma, California, Stati Uniti. Oltre alle verdure meravigliosamente fresche e alle pratiche agricole rispettose dell’ambiente, la contea di Sonoma è nota per i suoi imponenti vigneti e vini di classe mondiale. Da montagne, foreste, fiumi, valli e prati a tutte le 55 miglia della costa del Pacifico, la bellezza naturale è un’ottima scelta per la festa della mamma. A Sonoma puoi anche goderti ottimi ristoranti, hotel dal design accattivante con caratteristiche di lusso e fantastiche attività come trattamenti termali e altre attività simili. È davvero un ottimo ambiente per rafforzare il tuo rapporto con tua madre.





Barnsley Resort – Addersville, Georgia

Se non tutte, le mamme in generale amano la natura. Il resort Barnsley è una scelta eccellente per una gita di un giorno per le mamme a causa dei bellissimi fiori, alberi, ambiente sereno, ecc. Questo resort offre ai visitatori ottimi ristoranti, opzioni di alloggio uniche e un servizio impareggiabile. Ci sono molte diverse attività disponibili al Barnsley Resort, tra cui equitazione, golf, trattamenti termali, pesca, ciclismo, tiro al piattello, canoa e molto altro. Puoi fare tutte queste adorabili attività con tua madre per ristabilire la tua connessione con il mondo naturale e tra di loro.

Jupiter Beach Resort & Spa – Giove, Florida

Jupiter Beach Resort è un’ottima scelta per il tanto necessario divertimento e relax. È anche noto per le sue acque calde e limpide e le spiagge circondate dagli elementi naturali dell’ambiente, tra cui dune di sabbia, mangrovie e alberi di uva marina. Si trova su un tratto tranquillo della costa atlantica della Florida. Durante il soggiorno in questo resort sulla spiaggia, tu e tua madre potete anche approfittare della spiaggia appartata, dei rilassanti trattamenti termali, dei campi da tennis e del giardino con amache.

Mystic Hotel di Charlie Palmer a San Francisco

Il Mystic Hotel by Charlie Palmer si trova a Union Square, un quartiere di San Francisco. Una sala per eventi sociali, un ristorante e un bar fanno parte di questa elegante struttura. Questo splendido hotel, con parcheggio gratuito, centro fitness e terrazza, è il luogo perfetto per te e tua madre. Puoi rafforzare il tuo legame con tua madre trascorrendo più tempo insieme.

Il Lodge a Wakulla Springs nel Florida Panhandle

Un viaggio a Wakulla Springs è un’ottima scelta per la festa della mamma. Qui si trova una delle sorgenti d’acqua dolce più grandi e profonde del mondo. È un posto e un’esperienza davvero unici. È un viaggio nella vecchia Florida, ma con servizi moderni e ottimo cibo. Il resort in stile spagnolo degli anni ’30 entusiasmerà le future mamme con i suoi mobili d’epoca, gli ascensori originali e i soffitti dai colori vivaci che raffigurano la natura selvaggia della Florida.