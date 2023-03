Il destino di 23 Primary Teachers Colleges (PTC) in tutto il paese è in bilico dopo la decisione del Ministero dell’Istruzione di razionalizzare e riassegnare 46 istituti.

In una lettera del 16 marzo indirizzata alla direzione dei centri di formazione professionale, il segretario permanente ad interim, la dott.ssa Jane Ijaw, ha affermato che il ministero ha deciso di mantenere 23 centri di formazione di base, che saranno convertiti in istituti di formazione per insegnanti (TTI).

Il saldo di 23 centri di formazione professionale non di base dovrebbe essere ridisegnato per altre funzioni educative, di cui il Ministero dell’Istruzione non ha ancora discusso.





Le modifiche di cui sopra sono in linea con le principali riforme in corso di attuazione da parte del Ministero dell’Istruzione per spostare i PTC dal certificato al diploma e successivamente agli istituti di rilascio del titolo.

La Politica Nazionale per gli Insegnanti, approvata dal Consiglio dei Ministri nel 2019, stabilisce che un insegnante deve conseguire una qualifica di insegnamento massima di un diploma di laurea entro il 2031.

Lo ha dichiarato lo scorso anno il commissario per l’istruzione e la formazione degli insegnanti (TIET), Sir Jonathan Kamwana uno schermo che una volta implementata la nuova politica, i CNT esistenti che insegnano diplomi nell’istruzione secondaria e i CPT inizieranno a insegnare corsi di laurea.

Inizieremo quindi a eliminare gradualmente i corsi di diploma e certificato esistenti attualmente tenuti da questi istituti. “Sarà completamente fatto in 10 anni”, ha detto Kamwana.

Ciò significa che i PTCS non di base saranno trasferiti agli istituti di istruzione e formazione professionale tecnica (TVET) per le scuole secondarie o primarie, ma secondo i principi. READ Tech: 20 évbe telt, de csak sikerült: meg lehet enni ezt a különleges liliomot

Nella sua circolare emessa il 16 marzo, la dott.ssa Igwa ha indicato che i funzionari del Ministero dell’Istruzione, seduti presso il National Leadership Institute di Kiankwanzi, hanno emesso una decisione il 21 febbraio per razionalizzare e riutilizzare 46 centri di formazione professionale (PTC) al fine di rendere efficaci utilizzo delle risorse disponibili.

“Nella decisione, è stato deciso di mantenere 23 centri di trattamento primario e riassegnare 23 centri primari non essenziali”, ha affermato la dottoressa Ijaw nel suo messaggio.

Nel processo, il dott. Egua ha affermato che Shimoni Core PTC sarà reindirizzato al campus principale del proposto Uganda National Institute for Teacher Education (Unite), mentre Sancta Maria PTC Nkokonjeru sarà reindirizzato a Core PTC per rilevare ex-service e in- posizioni di servizio a Shimon.

Allo stesso tempo, ha affermato che l’opzione di riutilizzare i restanti centri commerciali non essenziali sarà concordata con le autorità competenti. Il ministero dovrebbe tenere riunioni consultive con le principali parti interessate per concordare le opzioni in vigore oggi.

“Lo scopo di questa lettera è di informarvi della decisione presa dall’alta dirigenza e di informarvi che tutto il personale tecnico sarà trasferito da PTC non core a PTC core e altre istituzioni educative, come potrebbe essere ritenuto necessario prima che il prossimo anno accademico”, ha affermato il dott. Igwa.