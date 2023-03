Il governo francese sopravvive a un voto di sfiducia sulla riforma delle pensioni | Notizia

I legislatori hanno presentato due proposte per protestare contro la decisione del presidente Macron di aggirare il parlamento per alzare l’età pensionabile.

Il governo francese è sfuggito per un soffio a un voto di sfiducia in parlamento dopo che il presidente Emmanuel Macron ha spinto per la riforma delle pensioni che ha incontrato una feroce opposizione da parte dei lavoratori e di alcuni politici.

I legislatori al Congresso hanno presentato le proposte lunedì, irritati dalla decisione di Macron della scorsa settimana di aggirare il parlamento e aumentare l’età pensionabile da 62 a 64 anni utilizzando speciali poteri costituzionali.

La prima proposta multipartitica è stata respinta con nove voti mentre l’Assemblea nazionale, composta da 577 seggi, ha respinto in modo schiacciante una seconda proposta dell’estrema destra. Con il fallimento di entrambe le votazioni, la modifica della pensione si considera approvata. Sarà ora deferito alla Corte costituzionale per la revisione e potrebbe diventare legge nei prossimi giorni.

Il risultato ravvicinato del primo voto ha spinto alcuni legislatori di sinistra a invitare il primo ministro Elizabeth Borne a dimettersi immediatamente.

La deputata di sinistra Mathilde Bannot ha dichiarato: “Mancano solo nove voti… per far cadere il governo e riformarlo”. Il governo è già morto agli occhi dei francesi. Non ha più alcuna legittimità”.

La leader di estrema destra Marine Le Pen ha detto che il suo gruppo presenterà una richiesta al Consiglio costituzionale martedì per esaminare il disegno di legge e possibilmente criticarlo.

Macron afferma che la riforma delle pensioni è necessaria per evitare che il sistema vada in deficit con l’invecchiamento della popolazione francese.

Ma i critici della riforma non sono d’accordo, affermando che pone un onere ingiusto su persone a basso reddito, donne e persone con lavori fisicamente impegnativi. I sondaggi di opinione hanno costantemente dimostrato che due terzi dei francesi si oppongono ai cambiamenti.

L’opposizione al disegno di legge si è propagata per le strade. I lavoratori francesi hanno manifestato per settimane, giurando di continuare ad aumentare la pressione sul governo e alla fine spingerlo ad abrogare la legge.

“La battaglia politica è tutt’altro che finita”, ha detto Natasha Butler di Al Jazeera.

Butler ha detto: “C’è molta frustrazione tra alcune persone che sentono che il governo non è in contatto con le preoccupazioni, e c’è una sensazione molto grande nell’aria … un senso di disordini sociali e disagio con il governo”.

Ha indicato che l’atmosfera è simile all’atmosfera dell’ondata di proteste iniziata alla fine del 2018. A quel tempo, i cosiddetti gilet gialli, manifestanti noti per i giubbotti di sicurezza che indossano, si sono mobilitati contro un piano per aumentare le tasse sul carburante , che fu più tardi. Ha fatto marcia indietro, così come altre politiche cercate da Macron, l’aumento del costo della vita e la disuguaglianza economica.

A Parigi, la spazzatura è disseminata mentre si accumula il 15° giorno di sciopero dei netturbini. I tre principali inceneritori che servono principalmente la capitale francese sono chiusi così come il centro di smistamento dei rifiuti a nord-ovest di Parigi. Alcune raffinerie che riforniscono i distributori di benzina sono almeno parzialmente bloccate.

Lunedì, centinaia di manifestanti per lo più giovani si sono riuniti a Les Invalides, l’ultima dimora di Napoleone, per manifestare contro la riforma delle pensioni. Alcuni cassonetti sono stati incendiati, ma la protesta è stata silenziosa. I partecipanti hanno ascoltato i lavori dell’Assemblea nazionale attraverso un canale trasmesso dagli altoparlanti di un veicolo sindacale.

“L’obiettivo è sostenere i lavoratori in sciopero a Parigi… per fare pressione su questo governo, che vuole approvare questa legge ingiusta, brutale, inutile e inefficace”, ha detto Kamal Brahmi, del sindacato di sinistra CGT, parlando al lavoratori. Tromba all’impianto di smistamento di Romanville.

I sindacati chiedono al governo di ritirare le modifiche alle pensioni e giovedì hanno chiesto nuove proteste a livello nazionale.

La Francia sta affrontando una “grave crisi politica e sociale”, ha affermato l’esperta di politica Françoise Gere dell’Istituto francese di analisi strategica.

Gere dice ad Al, avvertendo Al Jazeera che una crisi profonda e pericolosa è imminente.

“La questione importante qui è che questo governo non è più credibile”, ha detto Gere. “C’è una crisi di legittimità e Macron dovrà affrontare questa situazione”.