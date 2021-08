KORONAVÍRUS Kamarátky (29, 28) išli dovolenkovať na Ibizu: Netušili, aká pohroma ich tam čaká!

Podľa portálu blick.ch išlo spočiatku všetko podľa plánu. Dvojica sa ubytovala v peknom hoteli a požičaným autom sa vybrala spoznávať okolie. Strávila tu pár skvelých dní, no potom sa začala nočná mora. Keď si predminulú nedeľu dali dievčatá urobiť antigénový test kvôli spiatočnému letu, zistili, že sú obe pozitívne, a to aj po kontrole PCR testom. Namiesto nástupu do lietadla, sa tak museli presunúť do karanténneho hotela a zostať zavreté na izbe. V prípade porušenia nariadení by im hrozila pokuta 5000 eur.

“Je to ako byť vo väzení,” posťažovala sa mladšia z kamarátok. Podľa nej je izba špinavá, jedlo zlé a nikto im nepovedal, kedy môžu konečne opustiť resort. Lekár sa na nich vôbec neprišiel pozrieť. Z recepcie im telefonovali iba raz alebo dvakrát a pýtali sa ich, ako sa majú. Nič viac. Dvojica netuší ani, čo sa stalo s požičaným autom. Kľúče nechali na recepcii, ale nevedia, či si po ne niekto prišiel. Nedostali spätnú väzbu ani od hotela, ani od prenajímateľa.

Problémy mali aj s tým, že po 10 dňoch im uplynie karanténa, ale nevedeli, ako dostať potvrdenie, že sa uzdravili. Absolvovať ďalší examination na vstup do Švajčiarska nemusia, no Španieli to videli inak. Napriek tomu im vraj nechceli vydať osvedčenie o zotavení alebo aspoň potvrdiť, že boli v karanténe. Švajčiarky mali tiež strach zo svojho spiatočného letu, na ktorý by potrebovali negatívny exam. No, čo ak si ho dajú urobiť na letisku a znovu im vyjde pozitívny? Čaká ich opäť karanténa?

Šťastný koniec?

Priateľky boli zúfalé. Nikdy v živote by im nenapadlo, že ich krátky výlet sa skončí práve takto. „Chceme len odísť. Preč z hotela a späť do Švajčiarska,” opisuje svoje zbožné želanie jedna z nich. Nakoniec však prišla dobrá správa. Švajčiarsky federálny úrad pre verejné zdravie informoval, že jedna z nich dostane obnovený certifikát a dúfajú, že čoskoro sa tak stane aj v prípade druhej. Potom už môžu ísť pokojne na letisko bez strachu, že opäť skončia v karanténe. Zatiaľ však im nič neprišlo ani z hotela, ani od španielskych lekárov.

Kamarátky netušia, kde sa infikovali koronavírusom. „Možno sme sa nakazili už vo Švajčiarsku. Na Ibize sme boli vždy iba vo dvojici. Nechodili sme na večierky,” uviedla jedna z nich. Našťastie aj samotnú chorobu zvládli celkom ľahko, bez vážnejších príznakov a tešia sa domov.