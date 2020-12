Natale con un ricco programma di concerti online dell’Orchestra di Stato di Atene

Cos’è il Natale se non le loro tradizioni, costumi, odori e soprattutto gli organi Il loro? Tuttavia, il 2020 potrebbe aver portato grandi interruzioni Orchestra statale di AteneFedele alle proprie tradizioni, quest’anno invita tutti a fare … Natale con CMO! La lista dei concerti online è ricca, partendo da vigilia di Natale (18:00), Al maschile La sua area Elefsina. laggiù Vento a cinque punte Spiegare unAmate melodie del repertorio lirico, che sottolineano l’atmosfera festosa dei giorni.

A Natale18:00, l’orchestra rinasce, L’altro schiaccianoci E il Famosa suite a partire dal Balletto A partire dal Tchaikovsky. Presentata per la prima volta nel 2017, l’animazione fantasy è stata recentemente premiata con il primo premio all’Athens Animation Festival, dopo aver toccato il cuore di grandi e piccini.

Il Mercoledì 30 dicembre a 20:30, Il Orchestra statale di Atene, È in coproduzione con OMMA, ed è presentato in trasmissione dal vivo Stabilito ora Festa cerimonialeCollabora con cantautori selezionati. Programma con composizioni Innovatori provenienti da Italia, Spagna e Francia, i tre paesi del Mediterraneo, che hanno messo alla prova la prima ondata terrestre della pandemia. Sulla piattaforma, rendimenti in rapido aumento Cornelius Michaelides.









Un’altra musicista si ferma a OAKA, sul retro delle sue curve futuristiche stadio OlimpicoPopolare Quartetto della serie AthenaE il Onori Il Beethoven di 250 anni, All’interno del programma (Dis) Playing Attica. Viene eseguito il tredicesimoIl Quartetto, referenza 130, incluso l’epilogo originale, The Great Escape. Questa è la festa finale dell’iniziativa (Dis) Playing Attica, che saluta il rispettato compositore nel 2020.

La partecipazione alle feste è gratuita.

Osservazione del Programma

Il quintetto di fiati a Elsina

Giovedì 24.12.2020

18:00

G. LIGETI

Quarto dei “6 Bagatelliti” per i pentagrammi.

G. Valore – D. Lovriglio

Narrativa su temi tratti dalla “Traviata” per clarinetto e 4 legni.

E. Una bozza

scherzo

Wa Mozart

Arias, Queen of the Night dall’opera “Der Hoelle Rache kocht in meinem”

Jim Nielsen

The Quintet of Woodwind, Part Two Menuet

L. Bernstein

“Somewhere” da “West Side Story”

G. Rossini

“Il barbiere di Siviglia”, Introduzione.

Vento a cinque punte:

Evangelos StatopoulosFlauto

Christina Panteleido, Όμποε

Spiros MorikisClarinetto

Odyssey Baseus, Vaguto

Ason Gregoris Infiammazione, Tromba

Concerto come parte della riproduzione di (Des) Attica.

In collaborazione con la regione Attica –

Sotto gli auspici del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Cultura e dello Sport.

Puoi guardare il concerto pagina Facebook E canale Youtube Dall’Orchestra di Stato di Atene.

Suite di Alliotiko Schiaccianoci

Venerdì 25.12.2020

18:00

Pyotr Elets Tychovsky (1840-1893)

Suite dal balletto “Lo Schiaccianoci”, opera 71

Direzione musicale

Nikolaos Hallias

Con animazione parallela a proiezione.

Collaborazione con il 1895 Creazioni cinematografiche di Nikos Polikronopoulos e J Design Studio.

Puoi guardare il concerto pagina Facebook E canale Youtube Dall’Orchestra di Stato di Atene.

Gala CMO (trasmissione in diretta)

Mercoledì 30.12.2020

20:30

Co-produzione con Athena Concert Hall Organization

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Inserito dall’opera “The Power of Fate”

Charles Juneau (1818-1893)

“Je veux vivre”, canzone dell’opera “Romeo e Giulietta”

George Pease (1838-1875)

Futry Toast dall’opera di Carmen

Giuseppe Verdi (1813-1901)

“O patria .. o tu Palermo”, arie dell’Opera, “I Vespri Siciliani”

Vincenzo Bellini (1801-1835)

“Ecco la voce … Vieni, o amato”, από την όπερα “Puritani”

“Il rival… Suoni la tromba” dall’opera “I Puritani”

Leonard Bernstein (1918-1990)

Introduzione a un’orchestra dell’operetta “Candide”

Brilla e sii gay dall’operetta Candide

George Pease (1838-1875)

Galop (le Bal), dall’ala Jeux d’enfants

TSOACINO ROSSINI (1792-1868)

“Ibn Denki io”, dall’Opera Barber di Siviglia

Manuel de Fagia (1876-1946)

Danza spagnola dall’opera “Short Life”

Gaetano Donichetti (1797-1848)

“Quanto amore sono duro” από την όπερα “L’elisir d’amore”

Cheti, cheti immantinente, dall’opera “Don Pasquale”

solista

Christina Politsy, Soprano

Fondazione di ChristogianopoulosBaritono

Christophorus Stampogles, In profondità

Direzione musicale

Cornelius Michaelides

Puoi guardare la trasmissione in diretta del concerto su Sito web dell’Athena Concert Hall.

Athena String Quartet presso OAKA

Giovedì 31 dicembre

20:00

Ludwych van Petofen (1770-1827)

Il tredicesimo quartetto in una grande recessione, op.130

Quartetto d’archi Athena:

Apollon Grammatikopoulos, Violino

I panagioti lubrificano, Violino

Anastasiades di ParigiViola

Isidorus Sideris, Violoncello

Concerto come parte della riproduzione di (Des) Attica.

In collaborazione con la regione Attica –

Sotto gli auspici del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Cultura e dello Sport.

Puoi guardare il concerto pagina Facebook E il canale YouTube della Athens State Orchestra.