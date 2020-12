Mauro Bellucci, veterano in Italia e difensore dell’Inter, che ha giocato con la Squadra Azzurri nei Mondiali 1974 e 1978, ha subito amputazioni forzate alle gambe a causa delle complicazioni del Corona virus, come il Corona virus. Come martedì (22/12).

“Hanno tagliato anche la gamba che ho segnato contro il Borussia Michengladbach”, ha scherzato Belugi con un attacco coraggioso nonostante i momenti difficili, riferendosi al gol segnato con la maglia dell’Inter nella Coppa dei Campioni del 1971.

Belogi è stato ricoverato in ospedale il 4 novembre ed è risultato positivo al Covid-19.

Tuttavia, i medici sono stati costretti a eseguire una doppia amputazione dopo che i problemi alle gambe esistenti erano peggiorati.

Bellucci, ormai settantenne, ha giocato anche per Bologna e Napoli, e negli ultimi anni ha lavorato come consulente sportivo.

Il veterano Ace ha detto al giornalista Luca Serafini: “Aggiungerò altri membri, come quelli di Oscar Pistorius, così posso … farti attraversare i corridoi degli studi televisivi”.