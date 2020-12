L1 ha un prezzo di 800 milioni di euro?

Mentre LFP si prepara a rivendicare i diritti di L1 a seguito di un accordo con Mediapro, il calcio francese è di nuovo sul mercato. Per quale importo posso aspettarmi?

Sono finiti il ​​miliardo tanto atteso e quella dotazione di 1,153 miliardi all’anno che Mediapro aveva promesso per il periodo 2020-2024. La partita LFP si è riconciliata con successo con il gruppo spagnolo in questi giorni, confermando il ripristino dei diritti della Ligue 1 per il nuovo bando di gara. Un appello non darà certo i frutti attesi. Tuttavia, Jean-Pierre Caillot, presidente dello Stade de Reims e del L1 College di LFP, ha in mente un prezzo minimo più basso.

« Quello di cui parlo è stanziare 800 milioni di euro per diritti televisivi, per ammortizzare 400 milioni di perdite rispetto a quanto previsto.respira Nelle pagine parigine. Se facciamo di meglio, ovviamente non ci lamenteremo. A mio parere, questo non è il prezzo indicativo ma il prezzo più basso. […] Siamo già intorno ai 600 milioni di euro (Presunto primo suggerimento di Canal +, ndr). Non esercito alcuna pressione sui negoziatori. Vincent Labron e il suo team guideranno le trattative. Secondo me, sotto gli 800 milioni, il primo deprezzerà il valore del prodotto ed entrerà in una crisi più forte del previsto. »

800 milioni di euro “non irrazionali”

Diversi club d’élite stanno già giocando il loro futuro su questa richiesta di offerte. Fino a 800 milioni di euro I club faranno fatica, senza arrivare al punto di dichiarare bancarotta », Viene considerato Jean-Pierre Caillot. È una somma realistica per tutto ciò quando il potenziale acquirente è necessariamente in una posizione di forza al tavolo delle trattative? ” Visto il contesto, possiamo immaginare la Ligue 1 che negozia tra i 700 e gli 800 milioni di euro perché non c’è concorrenza ed è un’opportunità per il canale. In un mondo normale, con due o tre canali, Gafa in classifica e tempo per un’offerta tranquilla, possiamo stimare che il prezzo giusto sarebbe sopra i 900 milioni di euro. […] Dopodiché, scendere al di sotto di 750 o 800 sarà dannoso, incluso il canale A giudicare da un economista matematico che Le Parisien aveva richiesto.

« Oggi, l’offerta di 600 milioni di euro di Canal + è sicuramente solo la base per la trattativaAggiunge Christophe Lippettet, capo degli studi economici presso il Limoges Center for Sports Law and Economics. Caillot rilascia una sorta di prezzo di riserva di 800 milioni, che è il prezzo senza il quale la LFP non farebbe affari. Questa quantità non è affatto irrazionale. […] Il canale sa di non poter fornire una latenza molto bassa. In tal modo, comprometterà notevolmente la qualità del prodotto che sta acquistando. Saremo a un importo che consentirà ai club e alla LFP di continuare ad essere attivi. “Qual è il limite della pausa nonostante la perdita di 300-400 milioni di euro di ammortamenti nei bilanci.

