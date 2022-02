Molly Sims, 48 ​​anni, indossa un bikini perizoma sulla neve: “Settimana sugli sci, vengo a prenderti”

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Comunque, il freddo non l’ha mai infastidita.

Molly Sims non lascia che il freddo le impedisca di mostrare con orgoglio il suo corpo pronto per il costume da bagno.

Modella e attrice Portato su instagram Mercoledì e ho pubblicato una foto di lei mentre indossava il suo minuscolo bikini a perizoma mentre era fuori nella neve. Ha completato il suo look con un cappello di pelliccia stagionale e stivali da neve neri.

La 48enne ha indicato il cielo mentre si trovava di fronte a una montagna innevata durante le vacanze invernali.

MOLLY SIMS, 48 anni, presenta una giovane fisica in lungo bikini nel cuore di un romantico viaggio in Italia

“Settimana sugli sci, vengo a prenderti”, ha scritto la madre di tre figli in un momento frizzante.

Poco prima del nuovo anno, Sims si stava crogiolando al sole nel suo resort tropicale preferito a Cabo San Lucas, in Messico.

Nel 2019, la star ha insistito sul fatto che attenersi a un allenamento di 12 minuti l’ha aiutata a rimanere attiva nonostante i suoi impegni.

“Non lo faccio tutti i giorni”, ha detto in un video. “Lo faccio tre o quattro volte a settimana.”

La star ha detto che lei e il suo allenatore raccomandano di programmare più tempo quando possibile e di incorporare una “fantastica playlist” per rimanere motivati.

“È qualcosa che integriamo sempre dopo aver fatto cardio, ed è sempre diverso”, ha spiegato. “Penso che come madre o chiunque altro sia importante trovare il tempo ogni giorno per fare una cosa che schiarisca la mente e ti liberi dallo stress che potresti avere. Per me funziona”.

La routine consiste in salti, affondi e sollevamenti delle gambe, tra gli altri, per mantenere alta la frequenza cardiaca.

Sims, che una volta indossava un Diamante bikini da 30 milioni di dollari Per il numero 2006 di Sports Illustrated, ora è una mamma lavoratrice.

Nel 2017, Sims ha detto a Fox News Digital che non vedeva l’ora di interpretare una madre dopo aver sposato Scott Stopper nel 2011, anche se ciò significava posticipare la sua carriera di modella e attrice a Hollywood.

“Sai, sto invecchiando”, spiegò Sims all’epoca. “Ho avuto il mio primo figlio quando avevo 39 anni… ho fatto così tanto in così poco tempo. È come un record. Tre bambini in cinque anni. poco più tardi nella mia vita, dovevo assolutamente incontrarmi.” … Non avremmo avuto una vera famiglia se non avessi fatto un passo indietro nella mia carriera”.

Sims ha aggiunto che non si rammarica della sua decisione di prendersi una pausa dalla carriera.

“Sì, mi manca essere in uno show televisivo”, ha detto Sims. “È un po’ più difficile fare molte cose diverse e solo una cosa. Ma questo non mi permette di trascorrere del tempo in famiglia con loro. E quegli anni sono brevi. Non voglio perderli”.