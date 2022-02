La rinascita di un SUV per l’Alfa?

Dopo un lungo periodo di teaser, finalmente è apparsa l’Alfa Romeo Tonali. Insieme scopriamo questo nuovo SUV italiano

plastica italiana

Italiano, evidente nel suo design. È emozionante mangiare le icone care al marchio italiano, la calandra, il design dei fari, le cornici del telefono, sarà riconosciuta come Alfa e senza dubbio non passerà inosservata. I fari hanno un design al servizio della tecnologia. Adottano infatti la funzione “fascio abbagliante adattivo” che adegua continuamente gli anabbaglianti alla velocità e alle condizioni di guida, nonché la tecnologia antiabbagliamento “tecnologia abbagliante segmentata antiabbagliamento”. Una terza unità, attivata automaticamente nelle curve, contribuisce al miglioramento dell’illuminazione laterale. In termini di dimensioni, il Tonale misura solo 4m53 di lunghezza, 1m84 di larghezza e solo 1m60 di altezza.

L’abitacolo assume le caratteristiche note all’Alfa Romeo e la maggior parte dei comandi è orientata al guidatore. I materiali sono sportivi con alluminio, pelle e Alcantara. Questo Tonale include tecnologie come l’hardware da 12,3 pollici che è completamente digitale e chiamato “Cannocchiale” utilizzando la stampa vintage. Le leve del cambio sono in alluminio e il volante sportivo risulta essere lo stesso delle già note Giulia e Stelvio. Nella consolle centrale troviamo il selettore della modalità di guida DNA che conosciamo dal marchio italiano.

techno in abbondanza

Du point de vue technologique, ce Tonale se veut innovant en étant la première voiture à introduire les NFT (Non-Fungible Token ou jeton non interchangeable) qui repose sur une technologie à l’enregistrementiel confident et non modificabile de la principales ‘trolley. Se il proprietario è d’accordo, l’auto registrerà i dati che possono rilasciare un certificato che ne conferma la corretta manutenzione. L’Alfa Romeo afferma che ciò dovrebbe avvantaggiare il valore residuo del veicolo poiché questa certificazione sarà un’ulteriore fonte di credibilità quando il veicolo verrà rivenduto.

Questo SUV include Alexa, l’assistente vocale di Amazon che ti consentirà di sbloccare a distanza la tua auto per farne un luogo di consegna pacchi, ad esempio. Sarà anche possibile da casa seguire gli aggiornamenti del veicolo o controllare il livello della batteria e del carburante. Dal tuo smartphone tramite l’app “My Remote” potrai gestire molte delle funzioni del veicolo quali: apertura/chiusura porte, accensione luci, posizione del tuo veicolo, verifica del rispetto di determinati criteri fissati dal conducente come velocità e zona percorsa con avviso di sorpasso. È inoltre dotato di Wi-Fi che consente di collegare 8 dispositivi contemporaneamente. Tutta questa attrezzatura sarà soggetta al sistema di infotainment di Android di serie e funzionerà su una connessione 4G consentendone l’aggiornamento. Il suo schermo è sensibile al tocco da 10,25 pollici.

Per quanto riguarda gli aiuti alla guida, l’Alfa Romeo Tonale adotta la guida semi-autonoma di livello 2. Questo sistema consente il controllo automatico di accelerazione, frenata e mantenimento della corsia. Dispone inoltre di un freno di emergenza indipendente che sa riconoscere un pedone o un ciclista per evitare o mitigare una collisione. È inoltre in grado di rilevare l’affaticamento del conducente analizzando i movimenti del veicolo tramite il sistema “Drowsy Driver Detection”.

Da 130 a 275 CV

Sono disponibili due soluzioni da 130 cavalli, un motore diesel 1.6 cilindri che genera 320 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. e una versione ibrida con motore P2 da 48V abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. Questo motore e questa scatola si trovano anche nella versione ibrida da 160 cavalli denominata Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo), che è un’esclusiva Alfa Romeo. Così, Tonale può guidare con un motore a bassa velocità in tutta l’elettricità

Infine, è disponibile una versione ibrida ricaricabile Q4. Il motore a benzina da 1,3 litri che si occupa della trasmissione della potenza alle ruote anteriori e il motore elettrico alle ruote posteriori rendendolo un quattro ruote motrici. Il sistema contiene una batteria con una capacità di 15,5 kWh e una potenza totale di 275 CV. In questo modo la Tonale è in grado di fare 0-100 km/h in 6,2 secondi e ha un’autonomia elettrica di 80 km nel ciclo urbano.

Questo nuovo SUV italiano dovrebbe essere disponibile il prossimo giugno.





