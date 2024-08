WhatsApp sta lavorando su una funzionalità per bloccare i messaggi provenienti da account sconosciuti

L'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp su Android si concentra sul miglioramento della privacy dei suoi utenti. Ciò include una funzionalità imminente I messaggi provenienti da account sconosciuti verranno bloccatiche migliora il controllo dell'utente e potenzialmente migliora le prestazioni del dispositivo.

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità per bloccare i messaggi provenienti da account sconosciuti. Questa funzionalità, il cui aggiornamento è previsto in futuro, mira a proteggere gli utenti da comunicazioni indesiderate o addirittura dannose. Gli utenti potranno impostare un limite al numero di messaggi che desiderano ricevere da contatti sconosciuti in un determinato intervallo di tempo. Una volta superato questo limite, l'app bloccherà automaticamente eventuali ulteriori messaggi provenienti da questi account.

La nuova opzione “Blocca messaggi di account sconosciuti” di WhatsApp è attualmente in fase di test | Fonte immagine: WABetaInfo

Questo aggiornamento include anche un aspetto relativo alle prestazioni. I messaggi di spam e spazzatura possono sovraccaricare l'app e rallentare il tuo dispositivo. Abilitando questa funzionalità di blocco, gli utenti possono ridurre in modo significativo la quantità di dati che l'applicazione deve gestire. Questa riduzione del carico di elaborazione dovrebbe comportare un'esperienza dell'app più fluida e reattiva.

WhatsApp non è estranea alla battaglia contro le attività dannose. Utilizza già strumenti automatizzati per rilevare e filtrare gli attori dannosi preservando la privacy degli utenti. Questi strumenti includono algoritmi progettati per rilevare comportamenti sospetti e messaggi di massa. La nuova funzionalità di blocco aggiunge un ulteriore livello di controllo utente, consentendo alle persone di proteggere in modo proattivo i propri account da spam e contenuti potenzialmente dannosi.

Questa funzionalità mira a ridurre il rischio di tentativi di phishing e contenuti dannosi che potrebbero compromettere le prestazioni e l'archiviazione del dispositivo. Filtrando i messaggi provenienti da fonti sconosciute, WhatsApp sta compiendo un ulteriore passo avanti verso la creazione di un ambiente di messaggistica più sicuro.

La funzionalità per bloccare i messaggi provenienti da account sconosciuti è ancora in fase di sviluppo. È importante ricordare che le funzionalità che vediamo nelle versioni beta potrebbero cambiare o addirittura essere completamente rimosse prima che venga raggiunta la versione finale. Tuttavia, è incoraggiante vedere WhatsApp lavorare attivamente su nuovi modi per proteggere i propri utenti.