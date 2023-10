“La Mucca”, Jean-Luc Reichmann che stupisce Emilien (Les 12 Coups de midi)

Allo spettacolo 12 Coups de midi di mercoledì 25 ottobre 2023, Emilien ha sorpreso ancora una volta Jean-Luc Reichmann con la sua inesauribile conoscenza.

E continua a sorprendere. A soli 20 anni e da allora ne ho preso il comando Il posto di Mattia il 25 settembre 2023, emiliano È considerato uno dei più grandi giocatori 12 colpi a mezzogiorno. Quest’ultimo, infatti, fa esplodere tutto ciò che incontra sul suo cammino, moltiplicando ogni giorno performance sbalorditive e sorprendenti La sua inesauribile conoscenza. Questo è mercoledì 25 ottobre, un mese dopo la sua prima partecipazione a un programma di intrattenimento TF1colpisci ancora, lasciando tutti senza parole!

Jean-Luc Reichman non l’aveva mai visto prima!

Durante la prova in presenza, lo studente di storia ha dovuto rispondere a questa domanda posta dal conduttore principale del canale: “Quale regione autonoma della Spagna è Valladolid la sua capitale?Dopo aver esitato qualche secondo, alla fine lasciò perdere, senza difficoltà: “Là Castiglia e León“Qualcosa di sorprendente Jean-Luc Richman Chi non crede: “Porca miseria, ma non è vero, ma non è vero.”Ha detto nascondendo il volto, prima di dire:Ecco, hai avuto tutta la mia ammirazione perché potevi passare, ma sei così testardo, hai detto “nooooo” e hai guardato la mappa e ti sei perso qualcosa…”. Poi finalmente è apparsa la risposta corretta.

Un uomo di Tolosa nel cuore È stato difficile batterlo. “È insolito. Ho visto tanta gente, ma tu, come lavori, Immagino di non aver visto molto, molto di più“Continuò, ancora stupito dalla ferocia del suo candidato preferito. alla fine: “Non so fino a che punto andrai perché tutto può succedere e fermarsi in qualsiasi momento ma comunque, Esige rispetto.“

Emilien aumenta il suo montepremi giorno dopo giorno

Grazie alle sue conoscenze generali (quasi) impeccabili, il giovane ha accumulato un montepremi di oltre 145.000 euro in vincite e premi. E con tutti questi soldi, Il titolare della borsa di studio è in pieno master Stai attento”Finché non sarà soddisfatto“Mentre prende La sua amata JessicaIn Italia per un soggiorno romantico. C’è da dire che vale (questo viaggio)! E a ragione, la giovane è stata presente sia sul set che in video fin dall’inizio, rimanendo così un grande supporto per il maestro di mezzogiorno. Non c’è dubbio che Emilian sia felice tanto nei giochi quanto lo è in amore, e lo dichiara quotidianamente altopiano 12 colpi a mezzogiorno !