Gran Turismo 7: Come se fosse il 1997 [CRITIQUE]

Se c’è un’espressione che viene abusata da una parte e dall’altra, come nel cinema, nella musica e nei videogiochi, è il famoso “ritorno alle origini”.

• Leggi anche: Orizzonte proibito a ovestIl capolavoro che dà vita a PS5 [CRITIQUE]

• Leggi anche: Rilasci di giochi per PlayStation, Xbox, Switch e PC a marzo 2022

Quante volte abbiamo sentito un famoso produttore in franchising forte e chiaro voler cancellare la lavagna dopo una parte impopolare e tornare alla proverbiale “fonte” nella prossima puntata?

Insieme a Gran Turismo 7Gli artigiani di Polyphony Digital non lo nascondono di certo. Titolo precedente della serie, Gran Turismo SportEra fortemente orientato al gioco online e quindi alienò alcuni dei suoi primi fan. Pertanto, questo settimo capitolo punta a riportarli all’ovile, unendo la formula più tradizionale del franchise con le funzionalità multiplayer di GT Sport.

Dopo i primi 25 anni gran TurismoLo studio giapponese si ricorda della sua famosa ricetta, il cui segreto è stato scoperto solo una volta su PlayStation?

I fan della serie di giochi di corse saranno felici di sentirlo Gran Turismo 7 Mi ha riportato indietro nel 1997 tanto quanto mi ha riportato indietro Titanico Inframezzato da video musicali per le Spice Girls.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

Siamo chiari, l’ultima esclusiva PlayStation è visivamente potente, controlla magnificamente e fa un ottimo uso della PS5, ma è probabilmente anche uno dei giochi più “vecchia scuola” per colpire le console. Da Sony nel 2022.

È una Corvette degli anni ’60 con un motore Tesla collegato. La combinazione di tradizione e innovazione è ovviamente un po’ in contrasto nella moderna scena dei videogiochi, ma sicuramente piacerà agli appassionati di auto.

Tornare in tempo

Gran Turismo 7 Fin dall’inizio suggerisce il suo voler onorare i bei vecchi tempi del franchise riportando la buona vecchia “mappa del mondo”, che ancora una volta funge da elenco principale del gioco e, ufficiosamente, dal suo stato di carriera.

Immagine per gentile concessione di Sony

Gli organizzatori del franchising riconosceranno quindi molti punti di interesse classici gran Turismocome autoscuola, modalità online (competitiva o multiplayer), officina meccanica, editor di carrozzerie o concessionarie auto varie, ma noteranno anche alcune novità.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie Come in Gran Turismo Sport, è possibile personalizzare il proprio abbigliamento da corsa (nei colori della pubblicazione che si sta gestendo).

Di questi, il “Gran Turismo Café” è forse l’aggiunta più famosa, in quanto offre al giocatore, per la prima volta nel franchise, un determinato compito principale, sotto forma di una trentina di “menu da completare”, costituiti da obiettivi .

Alcuni ti richiederanno di acquisire una serie di veicoli o di partecipare a un determinato campionato, mentre altri ti manderanno semplicemente per modificare un’auto che già possiedi.

Completando queste missioni, sbloccherai nuovi circuiti, tra le altre cose, ma potrai anche saperne di più sulle caratteristiche del gioco e sulle diverse auto che lo compongono.

In tutta onestà, siamo lontani dalla modalità storia moderna, ma per coloro che si sono sentiti un po’ persi nel mondo gran TurismoQuesto è un nuovo aspetto che porta una certa linearità nelle prime ore di gioco.

Perché poi, come i suoi predecessori, Gran Turismo 7 È soprattutto un simulatore di corse, insieme a una piattaforma per collezionare auto da sogno. Acquistiamo auto lì, le modifichiamo e le riportiamo in pista per vedere cosa stanno facendo.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

Come nel periodo d’oro del franchise, è un paradiso se sei un fan degli sport motoristici e delle corse automobilistiche in generale. Le distrazioni sono pochissime e le modalità di gioco non sono cambiate molto rispetto alla prima. gran Turismo25 anni fa.

Quelli che erano matti Forza Orizzonte Potresti trovare la copertina rigida e astratta, ma i puristi e i fan irriducibili apprezzeranno lo spirito puro del franchise.

Piacere di guida

Quindi, capirai che se c’è un aspetto di Gran Turismo 7 Di cui bisogna parlare, è a portata di mano! E a questo punto, non possiamo accusare Polyphony Digital di essere rimasta congelata nel 1997.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

Ancora una volta, le manovre sul lato del simulatore sono molto più laterali che sul lato arcade, sebbene una serie di driver sintonizzati individualmente assicuri un’esperienza soddisfacente, non importa quanto tu sia esperto nei giochi di corse.

Così facendo, le differenze di manovrabilità tra le circa 400 auto disponibili nel gioco si fanno sentire chiaramente e, a seconda delle caratteristiche della nostra macchina da corsa, dovresti sapere come regolare la tua guida in modo da non “riprenderti sul campo “dopo un paio di giri.

La dinamica dell’impugnatura è particolarmente evidente quando la strada è bagnata o quando la gara ci guida fuoristrada. Quindi è un paio di maniche completamente diverso e ovviamente richiede una buona adattabilità.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie Il realismo di correre sotto la pioggia è particolarmente sorprendente.

Tuttavia, a causa dell’accumulo di chilometri, ci si abitua gradualmente e dopo poche ore diventa molto gratificante vedere quanto è migliorata la nostra guida.

Dopotutto, questo è il cuore del gioco, la guida. a Gran Turismo 7Non facciamo turismo, impariamo a guidare e miglioriamo.

DualSense, una piccola rivoluzione in GT 7

Questa tendenza per gran TurismoNon è una novità per la serie, mi dirà. E hai ragione! L’ultima versione del franchise giapponese riprende la ricetta classica, la migliora e non cambia molte convenzioni.

Questo dice, Gran Turismo 7 Nascondersi nella sua presa è una piccola rivoluzione per PS5, grazie al controller DualSense, ai trigger adattivi e al feedback aptico.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

Polyphony Digital utilizza meticolosamente la nuova tecnologia PlayStation, ma trasforma comunque l’esperienza. Ora sentiamo con precisione le varie imperfezioni della strada, l’accumulo di pioggia e anche quando le ruote si bloccano dopo una manovra sbagliata. L’attuatore del freno fornisce una resistenza variabile a seconda del modello del veicolo che stai guidando.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

Tutto è combinato con parsimonia e migliora la maneggevolezza piuttosto che diventare una distrazione. A volte dimentichiamo persino le nuove funzionalità… prima di impazzire con il nostro DualSense perché guidavamo troppo velocemente in una grande pozzanghera.

Insomma, un buon esempio di come la console PS5 possa migliorare il gioco senza rubare la scena.

Fattura visiva ancora mentre lecchi

Capirai, non stiamo giocando Gran Turismo 7 Per aver dedicato del tempo a godersi il paesaggio, ma, ancora una volta, il design grafico non delude.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie Il tempo è dinamico come l’ora del giorno, poiché il sole a volte tramonta in pieno svolgimento.

In tal senso, è un piacere riscoprire circuiti classici del franchise come Trial Mountain o Deep Forest, o anche circuiti reali come Interlagos in Brasile, Imola in Italia o Suzuka in Giappone, e poi vederli prendere vita su PS5. E che dire della modellazione dell’auto e dell’azione di corsa fluida. Non c’è molto di cui lamentarsi sotto questo aspetto.

Fare Gran Turismo 7 Il gioco più bello è ancora sull’ultima console di Sony? difficile da dire. Accanto a un mondo vivace e coloratoOrizzonte proibito a ovestCerto, probabilmente non è il più impressionante. D’altra parte, quando ci confrontiamo con le parti precedenti, non possiamo fare a meno di rimanere sconcertati da tutti i progressi fatti.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

Questo è particolarmente vero quando il ray tracing è attivato nel replay video dopo le gare, nonché in modalità full picture, che delizierà i fotografi virtuali.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

È interessante notare che le immagini panoramiche di Quebec City sono fortemente rappresentate in questa foto, mentre se ne possono scegliere molte come sfondo per le sue foto. Se vuoi immortalare l’auto dei tuoi sogni insieme allo Château Frontenac, questa è la tua occasione…

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

L’importanza della tradizione

Sony sedurrà un pubblico completamente nuovo gran Turismo? Forse, forse no, ma, ammettiamolo, questo non era chiaramente lo scopo dell’esercizio. Ciò a cui il gigante dell’intrattenimento mirava è soddisfare i vecchi fan, onorando le tradizioni della serie che celebrerà il suo 25° anniversario entro la fine dell’anno.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

L’obiettivo era ripristinare l’immagine del famoso “simulatore di guida reale”, come testimoniano tutte le copertine dal 1997. Per far rivivere i bei ricordi di alcuni che potrebbero aver rinunciato al franchise nel tempo.

E questo compito, Gran Turismo 7 Lo riempie bene. L’ultimo gioco di Polyphony Digital mi ha portato 25 anni fa da ragazzino che saltava su una PlayStation mentre tornava a casa dalla scuola elementare per cercare di passare la sua patente di guida virtuale. Il giovane che si sveglia la sera per guardare suo padre farsi carico di Trial Mountain.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

È tutto lì: autoscontri, circuiti vari, scuola guida, maneggevolezza realistica… e persino una colonna sonora leggermente sciocca che unisce rock e ripensamento classico. Un gioco che celebra le corse automobilistiche in tutte le sue forme. Ne più ne meno.

Gran Turismo 7 A volte sembra uscito da un’altra epoca, con i suoi menu non sempre facili da usare e la modalità carriera che, ammettiamolo, non è cambiata molto dopo 25 anni.

Screenshot PlayStation 5 / Sony / Raphael Lavoie

Tuttavia, questo è ciò che i fan aspettano da quasi un decennio: la buona ricetta originale vecchio stile. Gustoso, generoso e confortante. Ebbene, si rallegrano, perché è esattamente quello che verranno serviti, cosparsi di un condimento moderno in cima.

“Ritorno alle radici”, molto reale questa volta.

Voto: 8,5 / 10

Ci piace: l’impugnatura è tanto precisa quanto soddisfacente, l’uso del DualSense, la varietà di auto e circuiti e l’attenzione ai dettagli nella fattura visiva

Ci piace di meno: la modalità carriera un po’ astratta del 2022 e i menu che non sono sempre i più facili da usare

*Gran Turismo 7 è stato recensito su PS5 utilizzando una copia di PlayStation. Il titolo uscirà il 4 marzo su PS4 e PS5.

Anche sul peso di partenza