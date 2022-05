L’ondata di caldo in India e Pakistan “mette alla prova i limiti della sopravvivenza umana”

La temperatura media massima per l’India nordoccidentale e centrale ad aprile è stata Il livello più alto dall’inizio delle registrazioni 122 anni fa, hanno raggiunto rispettivamente 35,9 e 37,78 gradi Celsius (96,62 e 100 gradi Fahrenheit), secondo il Dipartimento meteorologico indiano (IMD).

Il mese scorso, New Delhi ha visto sette giorni consecutivi sopra i 40 gradi Celsius (104 Fahrenheit), tre gradi sopra la temperatura media di aprile, secondo i meteorologi della CNN. In alcuni stati, il caldo ha chiuso le scuole, danneggiato i raccolti e messo a dura prova le forniture elettriche, poiché i funzionari hanno avvertito i residenti di rimanere in casa e mantenere l’acqua umida.

L’ondata di caldo è stata avvertita anche nel vicino Pakistan dell’India, con le città di Jacobabad e Sibi nella provincia sud-orientale del Sindh che hanno registrato livelli massimi di 47 gradi Celsius (116,6 Fahrenheit) venerdì, secondo i dati condivisi con la CNN dal Dipartimento meteorologico pakistano (PMD). ). . Secondo PMD, questa era la temperatura più alta registrata in qualsiasi città dell’emisfero settentrionale quel giorno.

“Questa è la prima volta in decenni che il Pakistan vive quello che molti chiamano un ‘anno di primavera in meno'”, ha affermato in una dichiarazione il ministro pakistano per i cambiamenti climatici Sherry Rehman.

Le temperature in India dovrebbero diminuire questa settimana, secondo l’Istituto internazionale per lo sviluppo umano, ma gli esperti affermano che la crisi climatica causerà ondate di calore più frequenti e prolungate, colpendo oltre un miliardo di persone nei due paesi. L’India è tra i paesi che dovrebbero essere maggiormente colpiti dagli effetti della crisi climatica, secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). READ Вчені вперше детально вивчили вплив кави на мозок “Questa ondata di caldo è certamente senza precedenti”, ha affermato il dottor Chandni Singh, autore principale dell’Intergovernmental Panel on Climate Change e ricercatore senior presso l’Indian Institute of Human Settlements. “Abbiamo assistito a cambiamenti di intensità, ora di arrivo e durata. Questo è ciò che gli esperti di clima hanno previsto e avrà effetti a catena sulla salute”. Perdita di raccolto L’India sperimenta spesso ondate di caldo durante i mesi estivi di maggio e giugno, ma le temperature iniziano ad aumentare quest’anno a marzo e aprile. Nello stato settentrionale del Punjab, noto come il “cesto del pane dell’India”, questo sta causando stress da caldo, non solo per milioni di lavoratori agricoli, ma anche per i campi di grano da cui dipendono per nutrire le loro famiglie e per venderlo in tutto il paese. Un aumento medio fino a 7 gradi Celsius (44,6 gradi Fahrenheit) ad aprile ha ridotto i raccolti di grano, ha affermato Jurvinder Singh, direttore dell’agricoltura in Punjab. “A causa dell’ondata di caldo, abbiamo perso più di 5 quintali (500 chilogrammi) per ettaro del nostro raccolto di aprile”, ha detto Singh alla Galileus Web lunedì. Chandni Singh, dell’Intergovernmental Panel on Climate Change non correlato a Jurvinder Singh, ha affermato che i lavoratori agricoli hanno maggiori probabilità di soffrire il caldo opprimente. “Le persone che lavorano all’aperto – agricoltori, lavoratori edili, lavori manuali – soffriranno di più. Hanno meno opzioni per il raffreddamento e non possono allontanarsi dal caldo”, ha affermato. Chiusura delle scuole e blackout In alcune parti dell’India, la domanda di elettricità ha portato a una carenza di carbone, lasciando milioni di persone senza elettricità per un massimo di nove ore al giorno. READ Protester i Barcelona i Spanien efter att rappare gripits La scorsa settimana, le scorte di carbone in tre delle cinque centrali elettriche su cui Delhi fa affidamento per la fornitura di energia hanno raggiunto livelli estremamente bassi, scendendo al di sotto del 25%, secondo il Dipartimento dell’energia di Delhi. L’India ha cancellato più di 650 treni passeggeri fino alla fine di maggio per liberare i binari per più treni merci mentre il paese corre per ricostituire le scorte di carbone nelle centrali elettriche, ha detto alla CNN un alto funzionario del Ministero delle Ferrovie indiano. Le ferrovie indiane sono un importante fornitore di carbone per le centrali elettriche in tutto il paese. Alcuni stati indiani, tra cui il Bengala occidentale e l’Odisha, hanno annunciato la chiusura delle scuole per far fronte all’aumento delle temperature. “I bambini che hanno dovuto andare a scuola, molti di loro stanno sanguinando dal naso, non sopportano questa ondata di caldo”, ha detto ai giornalisti la scorsa settimana il Primo Ministro del Bengala Occidentale Mamata Banerjee. Negli ultimi anni, sia il governo federale che quello statale hanno implementato una serie di misure per mitigare gli effetti delle ondate di calore, inclusa la chiusura delle scuole e l’emissione di linee guida sanitarie per il pubblico. Ma secondo Chandni Singh, è necessario fare di più per prepararsi alle ondate di caldo future. “Non abbiamo un piano d’azione per ridurre la tensione e ci sono scappatoie nella pianificazione”, ha detto Singh. “Puoi solo adattarti a così tanto. Questa ondata di caldo sta mettendo alla prova i limiti della sopravvivenza umana”.

